Vụ rút ruột BHYT BV Chợ rẫy: Bắt tạm giam BS Lưu Tố Lan 

Sáng 19-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng phía Nam (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ Lưu Tố Lan (41 tuổi, tạm trú phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) và trình dược viên Lưu Thị Liễu (26 tuổi, quê Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng ngày, công an đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai người nói trên, thu giữ một số tài liệu, giấy tờ liên quan.

Bác sĩ Lưu Tố Lan là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 khoa nội tiết thuộc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy , TP.HCM hơn mười năm nay. Trước khi bị bắt, bác sĩ Tố Lan đã bị Bệnh viện Chợ Rẫy tạm đình chỉ công tác.

Theo điều tra của công an, trong bốn tháng đầu năm 2009, bác sĩ Lưu Tố Lan đã kê hơn 1.000 đơn thuốc bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân có địa chỉ ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tổng số đơn thuốc trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước chi trả trên 3,358 tỷ đồng, còn hơn 140 triệu đồng do bệnh nhân chi trả. Trên 1.000 đơn thuốc do bác sĩ Lan kê có đến 916 đơn thuốc thực hiện không đúng quy định như không có số phòng khám, không có bệnh nhân đến khám.

Trình dược viên Lưu Thị Liễu làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Nhật Tiến (quận 11, TP.HCM). Liễu đã câu kết, giao hồ sơ bảo hiểm y tế cho bác sĩ Tố Lan để bác sĩ Lan kê khống nhằm chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế. Với một toa thuốc kê cho bệnh nhân, hai người chiếm đoạt từ 2,5 đến năm triệu đồng bỏ túi riêng.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng phía Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến đường dây rút ruột bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết không có thẩm quyền phát ngôn về vấn đề này.

Ông Bùi Đức Phong, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế - Trưởng đoàn thanh tra vụ án rút ruột bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cũng cho biết chưa nhận được thông tin bắt bà Lan. Ông Phong cho rằng Bộ Y tế vẫn đang thanh tra theo đơn thư tố cáo và chưa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Vụ việc bắt đầu từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM phát hiện một số hồ sơ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy có dấu hiệu khai khống. Mặc dù tên tuổi, địa chỉ bệnh nhân thì ghi đúng với mã số thẻ bảo hiểm y tế nhưng qua xác minh, người đứng tên trên thẻ chưa hề đi khám bệnh hoặc nếu có đi khám thì không nhận những loại thuốc ghi trong phiếu xuất thuốc của bệnh viện.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã vào cuộc điều tra, đồng thời yêu cầu phía Bệnh viện Chợ Rẫy và Bộ Y tế thanh tra làm rõ. Bộ Y tế đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra quy trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đoàn thanh tra gồm Thanh tra Bộ Y tế, Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu làm việc từ đầu tháng 6.