Vụ sập dầm cầu Chợ Đệm: Dự kiến sáng nay trục vớt các dầm cầu

Đến hơn 5 giờ chiều qua (12-3), việc trục vớt hai đoạn dầm bị gãy ra khỏi hiện trường vẫn chưa thể tiến hành. Công ty cổ phần Bê-tông 620 Châu Thới là đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hỗ trợ nhà thầu thi công cầu Chợ Đệm trục giải phóng dầm cầu bị gãy và gầm cầu bị cong ra khỏi hiện trường.

Ông Hà Thanh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty 620 Châu Thới, cho hay dự kiến sẽ cho cắt hai đoạn dầm gãy trước. Sau đó, công nhân sẽ cẩu đưa dầm bị cong vào rồi cẩu tiếp hai đoạn bị gãy dưới sông lên, chờ các cơ quan liên quan giám định. Công ty 620 Châu Thới phải điều một xà lan tải trọng 800 tấn từ cầu Phú Mỹ sang và một xà lan tải trọng 1.200 tấn từ Bến Lức (Long An) lên cùng với hai cần cẩu loại 80 tấn và 130 tấn để giải tỏa hiện trường.

“Bốc dỡ dầm bị cong do va đập rất khó khăn vì nếu cẩu ở hai đầu mà dầm này bị gãy thì cả hai cần cẩu rơi xuống sông theo thanh dầm này. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi phải dùng đến bốn điểm cẩu để chia lực nhằm tránh gặp sự cố vì thanh dầm này có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Nếu nhà thầu chuẩn bị đầy đủ ánh sáng, chúng tôi sẽ làm ngay trong đêm, nếu không phải đến trưa 13-3 chúng tôi mới xong việc” - ông Mẫn nói.

Theo thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Cầu 11 Thăng Long (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long) chịu trách nhiệm thi công cầu Chợ Đệm và Công ty 620 Châu Thới, để cẩu thanh dầm số 10, nhà thầu Thăng Long phải cho công nhân làm sáu thanh dằn để cố định cho thanh dầm này trước. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, hôm qua nhà thầu Thăng Long mới làm xong được bốn thanh dằn. Đến 6 giờ chiều qua, dù đã sẵn sàng cho việc trục vớt nhưng Công ty 620 Châu Thới vẫn phải chờ.

Chiều qua, đại diện VKSND huyện Bình Chánh cho biết chưa có kết luận điều tra vụ việc từ cơ quan công an nên chưa thể kết luận về nguyên nhân sự cố. Công an huyện Bình Chánh được Công an TP.HCM giao điều tra làm rõ vụ việc, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố vụ án.

