Vụ sát hại 4 người ở Nghệ An: Vẫn chưa xác định được nghi can

Trước đó, ngày 16-7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Trung tá Nguyễn Đức Hải (Phó Giám đốc) đã lội bộ gần hai giờ đồng hồ, vượt núi, khe suối vào khu vực hiện trường chỉ đạo phá án.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (người đi đầu) cùng đoàn công tác vượt rừng đi vào hiện trường vụ chém chết bốn người trong một gia đình. Ảnh: CTV

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết do tính chất vụ án mạng phức tạp, địa bàn xảy ra lại là nơi biên giới giáp Lào, rừng núi hiểm trở, quá trình điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn song lực lượng công an nhất định sẽ làm rõ hung thủ, sáng tỏ vụ án. Thay mặt ban giám đốc công an tỉnh, ông Cầu đã động viên các cán bộ, chiến sĩ đang bám trụ ở hiện trường truy tìm manh mối. Đồng thời, thăm hỏi, động viên bà con dân bản yên tâm lên rẫy sản xuất, ổn định cuộc sống.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin chiều 2-7, người dân xã Tam Hợp phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm bà Viêng Thị Dương (60 tuổi) bị chém ở cổ, bụng, nằm gục chết bên bờ khe Cành Tạ. Chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (tám tháng tuổi), hai mẹ con bị chém chết bên bờ khe. Chồng của chị Yến là anh Lô Văn Thọ (con trai của bà Dương), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy của gia đình.

Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ để phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.