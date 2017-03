Vụ sát hại bé trai 11 tuổi: Nghi phạm lên kế hoạch bắt cóc, tống tiền

Lời khai ban đầu của Nguyễn Bảo Vũ cho thấy chỉ một mình Vũ thực hiện hành vi sát hại bé N. rồi nhắn tin giả bắt cóc để tống tiền cha mẹ bé N. và nhận 60 triệu đồng.

Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Qua lời khai cũng đã xác định Vũ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện hành vi tội phạm khi chọn địa điểm, sử dụng SIM rác và phương án đối phó. Trong đó có việc Vũ nhắn tin đang giữ cháu N. tại khách sạn 19-4 (TP Phan Thiết) nhằm mục đích đánh lạc hướng gia đình và CQĐT.

Theo lời khai, Vũ biết khách sạn này là do có lần đi vào TP Phan Thiết ăn đám cưới. Riêng Vũ chọn khu vực rừng dương ven biển xã Bình Thạnh để ra tay với bé N. và giấu xác do Vũ cùng bạn bè nhiều lần đến khu vực này tổ chức dã ngoại ăn nhậu. Thời điểm buổi chiều nơi đây vắng vẻ chỉ có người của các địa phương xã Chí Công, Phan Rí Cửa đi ra Bình Thạnh, Liên Hương và ngược lại trên tuyến đường ĐT719.



Một nguồn tin cho biết ngay từ ban đầu ban chuyên án đã đưa Vũ vào diện theo dõi đặc biệt nhưng vì mục tiêu quan trọng nhất là giải cứu an toàn cho bé N. nên đã âm thầm theo dõi động tĩnh của Vũ nhằm dò tìm nơi giam giữ bé N. Bởi nhiều khả năng Vũ còn phối hợp với đối tượng khác để thực hiện hành vi bắt cóc. Tuy nhiên trước đó Vũ đã ra tay sát hại bé N. giấu xác trước khi thực hiện hành vi giả bắt cóc đòi tiền chuộc.

Ngay sau khi đã sát hại bé N., Vũ vẫn về nhà anh Phan Khắc Dũng bình thường, hỏi thăm và tỏ ra lo lắng khi nghe tin bé N. bị bắt cóc.

Cũng trong sáng nay (7-4), Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra và có kết luận vụ giết người, tống tiền, sớm hoàn tất hồ sơ để truy tố và đưa ra xét xử thật nghiêm khắc, công khai trước nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời Công an tỉnh phối hợp cùng với Sở GD&ĐT trước mắt chỉ đạo công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu các trường học trên địa bàn tỉnh (nhất là các trường mầm non, tiểu học) và phụ huynh học sinh. Triển khai ngay các biện pháp cụ thể nhằm đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm. Không để xảy ra trường hợp tương tự như trên trong thời gian tới. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ra chỉ thị về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là học sinh mầm non và tiểu học.