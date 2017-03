Vụ sát hại trẻ em ở Đắk Lắk: thưởng nóng 50 triệu đồng cho ban chuyên án

Thiếu tướng Huỳnh Huề - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - nhận 50 triệu đồng thưởng “nóng” từ tay giám đốc làng du lịch Chí Linh Lê Ân - Ảnh: DUY KHANG

Số tiền này do ông Lê Ân, giám đốc làng du lịch Chí Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu) trao tặng.

Theo thiếu tướng Huỳnh Huề, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Vui về hai hành vi “bắt cóc tống tiền” và “giết người”. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Đắk Lắk bởi hành vi phạm tội của Vui quá độc ác, không còn tính người nên sau khi vụ án xảy ra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc bắt nóng Vui trong vòng 24 giờ.

Theo ĐÔNG HÀ - DUY KHANG (TTO)