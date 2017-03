Vụ Say quắc cần câu, thiếu nữ suýt mất đời con gái: Bắt được 2 tên

Công an huyện Tuy An cho biết, đã bắt được Lê Văn Quang (SN 1995) và Đinh Bảo Hận (SN 1995) sau khi nhậu say đã “giở trò” với em N.T.H.P ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn (Tuy An, Phú Yên) trong đêm 18-7 như chúng tôi đã đưa tin.

Hai đối tượng này là bạn và ở cùng thôn với em N.T.H.P.

Tại cơ quan công an, Quang và Hận đều khai nhận, chiều 17-7 cả ba rủ nhau đi nhậu. Sau khi nhậu say, thấy trời đã khuya, vắng vẻ cả hai đã nảy ra ý đồ xấu và có hành vi sờ soạng với N.T.H.P. Bị phản kháng quyết liệt từ N.T.H.P nên hành vi đồi bại của Quang và Hận chưa thực hiện thì bị người qua đường phát hiện.

Sau khi lấy lời khai, hiện Lê Văn Quang và Đinh Bảo Hận được tại ngoại chờ xử lý. Được biết, trước đó 1 ngày sau khi nhập viện, kết quả kiểm tra y tế của bệnh viện Đa khoa Phú Yên ngày 18-7 cho thấy em N.T.H.P vẫn bình thường.

