Vụ tai nạn cháy xe ở Bình Thuận: 3 nạn nhân vẫn chưa liên hệ được người thân

Theo báo cáo, qua xác minh đối chiếu đã xác định có 12 người thiệt mạng tại chỗ, một người tử vong tại BV Chợ Rẫy vào ngày 24-5 và 39 người bị thương. Số nạn nhân bị thiệt mạng đều là hành khách và tài xế xe khách Phương Trang 51B-112.24. Nạn nhân duy nhất của xe khách 38N-5577 là lái xe Trần Công Định. Hiện số người bị thương đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM... Trong bảy người đang điều trị tại TP.HCM có ba nạn nhân là bà Nguyễn Thị Liên, bà Nguyễn Thị Kim Hùng và bà Lê Thị Lệ Thu vẫn chưa liên hệ được với thân nhân.

Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất công tác quản lý xe tải biển số 86C-053.88 thuộc HTX Vận tải Quyết Thắng và kiểm tra toàn diện công tác quản lý, hoạt động của HTX này. Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp kiểm tra tuyến QL1 từ huyện Hàm Thuận Nam đến giáp ranh tỉnh Đồng Nai để có kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ có giải pháp mở rộng, lắp dải phân cách ở một số đoạn tuyến. Báo cáo này cũng cho biết tính đến nay tổng số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn của các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh là hơn 600 triệu đồng.

Như đã đưa tin, rạng sáng 22-5, tại Km 1730 QL1 thuộc thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách và một xe tải rồi bốc cháy. Kết quả điều tra ban đầu xác định lái xe Trần Công Định đã vượt xe tải rồi đâm trực diện phần đầu, góc bên trái xe khách Phương Trang chạy ngược chiều khiến hai xe quay ngang chắn lòng đường. Xe Phương Trang bốc cháy trước và lan sang xe khách và xe tải...

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam đang phối hợp Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận giám định, củng cố tài liệu nhằm xác định trách nhiệm dân sự của chủ xe với các nạn nhân.