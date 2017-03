Vụ tai nạn làm 5 người chết: Tài xế khai bị bất ngờ

Dừng xe chờ đèn đỏ cũng gặp nạn

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, ông Huỳnh Văn Thiếp (48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, người đi trên xe khách 45 chỗ và là người thân các nạn nhân) cho biết gia đình chị ông từ bên Mỹ mới về Việt Nam được vài ngày.

“Sáng sớm nay, cả gia đình cùng người thân đi trên xe ô tô bảy chỗ và 45 chỗ xuống Đồng Nai đi chùa. Nhưng không ngờ chuyến đi này là định mệnh. Lúc đó xe khách, ô tô bảy chỗ đang dừng chờ đèn đỏ, bỗng nghe tiếng va chạm cực mạnh từ phía sau. Tôi mở cửa xe nhảy xuống tìm hiểu thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, chiếc ô tô bảy chỗ chở anh rể và ba đứa cháu của tôi cùng tài xế bị bẹp dúm dưới bánh xe container. Tất cả đều tử vong. Tài xế xe container nhảy xuống hét lớn xe mất thắng rồi bỏ chạy mất hút”.

Ông Lã Bình Sơn (nhà ở đối diện cổng KCX Linh Trung 1) kể lại: “Tôi chạy ra trước nhà nhìn qua bên kia đường, trước cổng KCX Linh Trung 1 rất đông công an và nhiều người tụ tập. Đến nơi, trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc ô tô bảy chỗ bị xe container ủi về phía trước bẹp dúm và đang ép chặt vào đuôi xe khách 45 chỗ. Một vài tiếng kêu yếu ớt phát ra nhưng sau đó thì lặng luôn. Rất đông người thân của các nạn nhân đã khóc, hoảng hốt cầu cứu”.

Thời điểm trên, xe container biển số 51C-181.44 do Võ Văn Răng (48 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Sóng Thần về cầu vượt Trạm 2 với tốc độ nhanh. Khi đến gần KCX Linh Trung thì va chạm với xe tải biển số 60C-132.87 lưu thông cùng chiều.

Sau đó chiếc xe container tiếp tục lao về phía trước rồi húc mạnh vào đuôi xe ô tô bảy chỗ biển số 51A-933.99 đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Lực đâm mạnh khiến ô tô 51A-933.99 lao tới húc vào đuôi xe khách biển số 51B-149.23 do Nguyễn Thanh Hải (42 tuổi, quê Long An) cầm lái cũng đang dừng chờ đèn đỏ. Tiếp đó, chiếc xe container còn leo lên đè bẹp xe ô tô bảy chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1. Ảnh: TN

Nhanh chóng điều tra

Vụ tai nạn thảm khốc khiến năm người trên xe bảy chỗ gồm: Lý Văn Sanh, Lý Thanh, Phạm Thanh Tùng (đang định cư ở Mỹ), Phạm Hồng Yến (lái xe), Nguyễn Thị Thùy Linh tử vong. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Phòng PC67 tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Trong sáng 31-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu các ngành chức năng nhanh chóng điều tra để khởi tố vụ án, kiểm tra nồng độ cồn, xét nghiệm máu để xác định tài xế có sử dụng rượu bia, chất kích thích… khi gây tai nạn.

Ban ATGT TP.HCM, UBND quận Thủ Đức bước đầu cho biết đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 8 triệu đồng.

Đến tối 31-5, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục công tác giám định đối với chiếc xe đầu kéo biển số 51C-181.44 gây tai nạn khiến năm người tử vong. Theo một nguồn tin, qua công tác giám định ban đầu, các cơ quan chức năng đã phát hiện tại bộ phận thắng của chiếc xe này có một con ốc bị rớt ra khỏi hệ thống.

Được biết sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe đầu kéo là Võ Văn Răng đã đến Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM trình diện. Tại cơ quan công an, Răng đã được tiến hành kiểm tra và xác định không có nồng độ cồn vượt mức cho phép, không sử dụng ma túy, chất kích thích.

Răng khai nhận khi vừa cho xe đổ dốc cầu vượt Linh Xuân, do không chú ý nên bị bất ngờ khi thấy xe tải biển số 61C-132.87 đang dừng đậu chờ đèn đỏ phía trước. Răng đã đánh tay lái sang bên phải, tuy nhiên xe đầu kéo vẫn va chạm khiến chiếc xe tải văng sang một bên.

Ngoài ra, Răng còn khai do xe đầu kéo bị mất thắng nên đã không cho xe dừng lại được, do đó xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước với tốc độ cao, tông thẳng vào xe bảy chỗ do ông Sanh điều khiển.