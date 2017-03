Vụ tai nạn tại cầu Ghềnh: Khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can

Bốn nhân viên gác chắn bị khởi tố (từ trái qua) Trần Viết Hải, Nguyễn Văn Lương, Bùi Văn Thuẩn, Trần Văn Thời - Ảnh: HÀ LINH

Theo đó các bị can: Bùi Văn Thuẩn (sinh năm 1971), Trần Văn Thời (sinh năm 1984), Trần Viết Hải (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1957), cùng là nhân viên gác chắn cầu) và Tô Quang Toản (sinh năm 1971, là nhân viên bảo trì đèn tín hiệu), cùng bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lái tàu chính Nguyễn Văn Túy (sinh năm 1968) và lái tàu phụ Nguyễn Xuân Phú (sinh năm 1964) cùng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt”.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nân dân TP. Biên Hòa cũng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ hình sự (lần 2) đối với hai tài xế Nguyễn Hùng Quốc và Trần Minh Châu (hai tài xế cho xe đi vào cầu Ghềnh “đấu đầu” nhau), để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cản trở giao thông đường sắt theo điều 209 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 19g18 ngày 6-2, có năm chiếc ô tô từ xã Hiệp Hòa lưu thông qua cầu Ghềnh để sang phường Bửu Hòa. Chiếc ô tô 60K-2876 đi đầu do tài xế Trần Minh Châu điều khiển. Khi đến giữa cầu thì năm xe này gặp xe taxi 56K- 9697 do Nguyễn Hùng Quốc điều khiển theo chiều ngược lại. Do đường qua cầu chỉ đi được một chiều ô tô, nên hai bên không nhường nhau dân đến gây gỗ.

Hai lái tàu Nguyễn Văn Túy (trái), Nguyễn Xuân Phú (giữa) và nhân viên bảo trì đèn Tô Quang Toản - Ảnh: HÀ LINH

Cuộc tranh cãi kéo dài hơn 15 phút giữa các chủ xe với nhau cho đến khi tàu SE2 chạy hướng từ Nam ra Bắc, đâm thẳng vào sáu ô tô đang bị kẹt trên cầu. Hậu quả làm hai cha con ông Ngọc Khải (49 tuổi) và Trần Quang Tuấn (20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai) chết tại chỗ, 24 người khác bị thương.

Đối với các nhân viên gác chắn, cơ quan điều tra xác định họ được được giao nhiệm vụ điều hòa các phương tiện lưu thông qua cầu, nhưng không thực hiện mà để cho các phương tiện vẫn lưu thông tự do đi vào ở hai đầu, gây kẹt giữa cầu.

Trong khi đó, lái tàu chính là Nguyễn Văn Túy và lái tàu phụ Nguyễn Xuân Phú dù không nhận được các tín hiệu giao thông đường sắt khi qua cầu, nhưng vẫn cho tàu chạy vào khu vực cầu Ghềnh gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo HÀ MI - HÀ LINH (TTO)