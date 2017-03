Vụ tài xế của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn: Ba người cùng một nhà bị nạn

Từ vụ tai nạn làm nhiều người bị thương nặng tại sân bay Tân Sơn Nhất, lo ngại về tình trạng an toàn giao thông của hành khách trong khu vực sân bay, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết trường hợp trên là hy hữu do lỗi của tài xế đạp nhầm chân ga. Từ trước đến nay chưa hề xảy ra một tai nạn nào tương tự. Theo ông Tú, đoạn đường ngay trước cổng ra vào nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất được chia thành 2 làn riêng biệt dành cho trả, đón khách. Làn đường ngoài là dành riêng cho taxi dừng đón khách, làn trong dành cho xe đỗ trả khách vào sân bay. Các làn đường đều có bản chỉ dẫn an toàn giao thông cũng như quy định dừng đỗ của các phương tiện đón khách từ nhà ga ra. Các phương tiện làm thủ tục dừng đón khách được qui định chỉ diễn ra trong vòng 3 phút, quá thời gian trên lực lượng bảo vệ sân bay sẽ nhắc nhở tài xế tuân thủ các qui định. Xe vào các làn đường này đều phải đi tốc độ chậm. Đối với đường dành cho hành khách đi bộ qua đường đã có bảng và vạch chỉ dẫn. Ngoài ra ở đầu mỗi lối dành cho người đi bộ đều có 2 bảo vệ sân bay đứng hai đầu hướng dẫn hành khách và điều tiết giao thông khi lượng xe di chuyển đông.