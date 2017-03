Vụ tài xế lái xe công gây tai nạn liên hoàn: 2 người đã tử vong

Liên quan đến vụ xe công của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang gây tai nạn liên hoàn (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), trưa 26-8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện tài xế Hồ Thanh Dũng - người điều khiển xe gây tai nạn đang bị Công an huyện Tam Bình tạm giữ để điều tra. Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tam Bình để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khai nhận với cơ quan công an vào đêm 25-8, tài xế Dũng cho rằng sau khi chở một lãnh đạo Sở xong thì lấy xe chạy về huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để dự tiệc. Sau khi dự tiệc, trên đường về lại Cần Thơ, tài xế Dũng đã gây tai nạn liên hoàn. Tuy nhiên, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang cho biết không có việc ngày 25-8 tài xế Dũng lái xe phục vụ lãnh đạo Sở và cho biết đang tìm hiểu ngọn ngành vụ việc rồi sẽ thông tin lại.







Xe công sau khi gây tai nạn liên hoàn gần như biến dạng và hư hỏng nặng ở phần đầu xe. Ảnh: VL

Trong diễn biến liên quan đến các nạn nhân, thông tin mới nhất cho biết hai nạn nhân mà tài xế Hồ Thanh Dũng gây tai nạn tại địa bàn xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long là các ông Lê Thuấn Khởi (64 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi) - cùng ngụ xã Ngãi Tứ đã tử vong.

Hai nạn nhân mà tài xế Dũng gây tai nạn tại thị xã Bình Minh là em Lê Văn Sang (14 tuổi) và em Bùi Thanh Triều (14 tuổi) - cùng ngụ thị xã Bình Minh hiện vẫn đang cấp cứu tại BV Đa khoa TP Cần Thơ. Em Sang bị dập gan, còn em Triều bị vỡ lách và tụ máu ngoài màng cứng sọ não.



Trước đó, đêm 25-8, ông Hồ Thanh Dũng điều khiển xe công biển kiểm soát 95A-001.10 chạy vào trụ sở PC67 Công an TP Cần Thơ ở gần nút giao IC 3 đường dẫn cầu Cần Thơ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Tại đây, ông Dũng tự thú đã gây ra hai vụ TNGT trên tuyến QL 54 - đoạn thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Công an TP Cần Thơ ghi nhận vụ việc, tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Dũng, đồng thời sau đó trao đổi và bàn giao sự việc cho Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý.