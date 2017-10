Vụ tát nữ bác sĩ: Khiển trách chủ tịch phường

Ông Huân bị kỷ luật do vi phạm quy định về văn hóa, ứng xử của cán bộ, công chức, đảng viên ở nơi công cộng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 18-8, anh Nguyễn Văn Nam (trú huyện Đô Lương, Nghệ An) bị tai nạn, được đưa đến BV 115 Nghệ An cấp cứu. Sau đó sếp của anh Nam là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Thắng) và người nhà anh Nam là ông Huân có mặt tại phòng cấp cứu.



Ông Huân xách ghế trong phòng cấp cứu.

Tại đây, khi các bác sĩ, điều dưỡng đang làm việc thì ông Thắng đến chỉ tay vào mặt BS Hoàng Thị Minh chửi bới, đánh vào mặt, đầu nhiều cái khiến BS Minh choáng váng, phải dựa vào tường. Ngoài ra, ông Thắng còn đuổi đánh điều dưỡng Lê Quang Hòa. Toàn bộ sự việc được camera trong phòng cấp cứu và từ giường bệnh nhân quay lại.

Sau đó, cùng với Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc, Thường trực Thành ủy Vinh đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lập đoàn kiểm tra vào cuộc làm rõ mức độ vi phạm của ông Huân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc xảy ra tại BV Đa khoa 115 Nghệ An vào ngày 18-8. Toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển đến Công an TP Vinh để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Huân và ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng về các hành vi vi phạm của họ.



BS Minh bị đánh trong phòng cấp cứu khi đang trực cấp cứu.

Trong vụ này, theo bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, ông Huân đã có những hành vi phạm pháp luật hành chính gây mất trật tự ở bệnh viện. Ngoài ra ông Huân còn vi phạm về ứng xử của Đảng viên, công chức.

Ông Thắng đã có những hành vi vi phạm hành chính gồm: có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; gây mất trật tự ở bệnh viện; xâm hại đến sức khỏe người khác.

Ông Thắng đã bị phạt 3,6 triệu đồng với hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.