Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Đã tìm được con dao nghi can dùng để gây án

“Chúng tôi tìm được con dao này Hai vứt bên con khe cách lán rẫy của gia đình nạn nhân chừng 200m phía thượng nguồn. Con dao này chính là con dao to bản, rất sắc của gia đình nạn nhân mà Hai đã lấy để gây án, đúng như khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã nhận định”-nguồn tin cho biết.





Nghi can Vi Văn Hai đang bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, tối 19-7, sau khi bị bắt giữ, nghi can Hai khai sau khi dùng con dao chém chết cả bốn người, Hai mang con dao xuống xuống suối rửa sạch rồi vứt con dao bên đường từ rẫy đi về hướng trung tâm bản Phồng.

Tuy nhiên sau khi huy động lực lượng 30 người tìm kiếm nhưng không tìm được dao theo lời khai trên. Tiếp tục lấy lời khai, Hai lại khai mang con dao về cất ở trên lán rẫy gia đình. Ngày 20-7, Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng ban chuyên án phải đích thân lội suối, bằng vào hiện trường và lán rẫy thu được khoảng 6 con dao để giám định tìm con dao gây án.



Người dân bản Phồng, xã vùng biên Tam Hợp bàng hoàng, đau buồn sau những sự việc đau lòng xảy ra.

Tuy nhiên, đến sáng 21-7, Hai lại khai vứt con dao gây án bên bờ khe, theo hướng thượng nguồn. Hiện Hai đang tiếp tục bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 22-7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Sở TT-TT tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ án trên. Cuộc họp báo dự kiến diễn ra tại văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An (TP Vinh). Tại cuộc họp báo này, lãnh đạo UBND Nghệ An sẽ trao thưởng cho Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an và Ban chuyên án công an Nghệ An 200 triệu đồng vì thành tích khám phá thành công vụ án.