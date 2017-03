Vụ thảm sát Bình Phước: 'Đêm nay chúng tôi sẽ không ngủ'

Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật

22h00 ngày 7-7:

Đến thời điểm này, PLO tạm ngừng thông tin trực tiếp về vụ thảm sát ở Bình Phước. Những thông tin cập nhật mới nhất sẽ được chuyển đến bạn đọc vào sáng sớm mai 8-7, kính mời bạn đọc đón theo dõi.

Những diễn biến chính của vụ thảm án trong ngày hôm nay 7-7, bạn đọc có thể theo dõi ở bài viết : Vụ thảm sát Bình Phước: Những gì chúng tôi biết đến nay

***

21h30 ngày 7-7:

Đại tá Trần Thắng Phúc- Giám đốc Công an Bình Phước cho biết đang họp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để lên phương án tiếp tục điều tra vụ trọng án này.

Thi thể các nạn nhân của vụ thảm án cũng đã hoàn tất xong thủ tục khám nghiệm và được đưa về nhà để gia đình tổ chức lễ tang theo phong tục địa phương. Rất đông hàng xóm đã đến để phụ làm đám tang cho các nạn nhân, người thì nấu cơm cúng, người lo bàn ghế, nước nôi...

Trong khi đó, nhiều phóng viên tập trung trước cổng nhà nạn nhân để thông tin về quá trình chuẩn bị lễ tang cho những người xấu số nhưng không được vào.

21h00:

Đến thời điểm này, theo quan sát của phóng viên, mới chỉ có ba thi thể trong vụ thảm sát được đưa về nhà khâm liệm để chuẩn bị làm lễ tang theo phong tục địa phương. Ba nạn nhân được đưa về nhà gồm hai người cháu và một người con của vợ chồng ông Mỹ. Không khí đau buồn tang thương tràn ngập khu nhà nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng.

20h30. Hàng chục cảnh sát vẫn đang túc trực tại hiện trường.Đại diện công an cho biết: “Đây là một vụ trọng án, chúng tôi nhận được chỉ đạo của cấp trên là phải tích cực bảo vệ hiện trường, đảm bảo cho công tác điều tra được tiến hành một cách thuận lợi, nhanh chóng và khách quan. Đêm nay, chúng tôi có thể sẽ không ngủ”.













Ghi nhận đến thời điểm này, khu vực xã Minh Hưng vẫn đang mưa lâm thâm. Trước khu vực cổng nhà nạn nhân, rất đông người dân hiếu kì đứng vây kín. Nhiều người đi đường đã dừng xe lại quan sát gây ách tắc giao thông. Phía bên trong, người thân của các nạn nhân đang tiến hành chuẩn bị cho công tác làm tang lễ cho người đã mất.

20h15. Người thân của các nạn nhân vụ thảm sátgiết chết 6 mạng người tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang chuẩn bị làm tang lễ cho những người xấu số.

Đông đảo người thân, hàng xóm của gia đình nạn nhân đã có mặt. Theo thông tin ban đầu, hiện hai nạn nhân nhỏ tuổi nhất đã được thực hiện xong các thủ tục khám nghiệm và được gia đình tiến hành khâm liệm theo phong tục địa phương.

Nhiều người thân của gia đình biết tin đã lặn lội khắp nơi tìm đến. Đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng khóc ngất.



19h10:Chị Lê Thị Lệ (SN 1968, ở TT. Rạch Giá, Kiên Giang, công nhân tại xưởng gỗ của gia đình nạn nhân) cho biết, trước đây khoảng 1 tuần, chủ xưởng gỗ Quốc Anh đã cho nghỉ việc khoảng 10 người thợ làm thuê tại xưởng gỗ. "Do những người này trước đây đã làm sai kỹ thuật và bị phạt cảnh cáo một lần nhưng vẫn tái phạm nên bà chủ đã cho những công nhân này nghỉ việc. Họ làm nhiều công việc khác nhau tại xưởng gỗ từ lên đà, cưa xẻ… với số tiền lương thấp nhất là 3 triệu, cao nhất trên 10 triệu" - chị Lệ nói.

Được biết, ngôi nhà của gia đình xấu số có trang bị hệ thống camera an ninh, những nạn nhân đều có phòng riêng. Vụ giết người kinh hoàng diễn ra khá êm xuôi vì sáng những người công nhân đến làm việc tại xưởng gỗ vẫn không hề hay biết về tội ác, cho đến khi người giúp việc phát hiện, la lên.



Trời tối nhưng nhiều người dân vẫn không rời hiện trường vụ án. Ảnh: HT

19h00:Gần 19 giờ ngày 7-7, rất đông người dân vẫn nán lại trước cổng ngôi nhà của nạn nhân. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại nơi đây để tiếp tục điều tra hiện trường.

17h30:Gần 17 giờ, trời bất ngờ đổ mưa lớn tại khu vực xảy ra vụ thảm sát. Tuy nhiên, hàng trăm người dân vẫn đội mưa nán lại hiện trường. Rất nhiều người mặc áo mưa, trú bên hiên mái nhà ven đường chứ không về nhà.



“Mưa to thế này thì ai cũng mệt. Nhưng tôi vẫn chưa về nhà là vì muốn theo dõi để xem có thêm thông tin mới không. Bởi, đời tôi chưa từng thấy vụ án nào mà dã man như vậy!”- bà Nguyễn Ngọc (55 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành) cho hay.

Clip vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.

16h59. Công tác khám nghiệm hiện trường đang gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn.Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành việc bảo vệ các chứng cứ, dấu vết từ hiện trường vụ án.

Dù trời mưa lớn nhưng dòng người hiếu kỳ vẫn không ngừng đổ về nơi xảy ra vụ án để nghe ngóng thông tin.



















Trời mưa to cũng không ngăn được dòng người hiếu kỳ đổ về xem. Ảnh: Hồng Trâm

16h30. Hồi 15h40 ngày 7-7, công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về vụ án sát hại 6 người tại xã Minh Hưng.

Theo đó, thiếu tá Đào Văn Thêm thông tin: Thời gian gây án được xác định khoảng từ 3h30 đến 4h sáng ngày 7-7. Do nhà nạn nhân đang sửa chữa nên các camera không hoạt động, dẫn đến việc truy bắt hung thủ sẽ khó khăn.

Thiếu tá Thêm cũng thông tin: Công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt hung thủ, hiện chưa bắt nghi can nào mà chỉ mới mời đối tượng có liên quan làm việc.



Thiếu tá Đào Văn Thêm- Phó phòng Tham mưu công an tỉnh Bình Phước trả lời họp báo. Ảnh: Nguyễn Đức

16h00. Bé gái 18 tháng tuổi may mắn thoát chết, có thông tin thì cho rằng bé có mặt ở hiện trường và trên người có nhiều vết bầm tím. Tuy nhiên, một thông tin khác lại cho rằng bé gái may mắn thoát chết vì đêm đó ngủ ở nhà bà Loan, là người giúp việc của gia đình, đến sáng mới được bà Loan bế qua và phát hiện vụ thảm sát. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về tình trạng của bé gái đáng thương này.

Ông Mỹ bị chết trong tình trạng bị trói chân, vợ ông Mỹ bị trói tay, miệng bị nhét giẻ và đầu bị trùm kín khăn.

Đến chiều 7-7, một nguồn tin cho biết, lực lượng khoa học hình sự đã tìm thấy năm dấu vân tay trên cửa.



Xác bé trai bị chết gần cổng



Khu vực hiện trường vẫn bị phong tỏa chặt bởi các lực lượng chức năng. Ảnh: Nguyễn Tân



Nhiều người vẫn hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: Nguyễn Tân





15h00. Một người dânở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước(xin giấu tên) cũng cho biết: "Bình thường đến ngày 8, 9 là ngày phát lương cho công nhân tại xưởng gỗ. Trước đó 2 ngày hai vợ chồng ông Lê Văn Mỹ có rút tiền để về trả lương cho công nhân. Số tiền rất lớn vì công nhân làm việc tại xưởng gỗ đông. Tui biết vì tui cũng là công nhân làm gỗ, có bạn làm bên này, có thể các đối tượng đã thấy số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản".



Xe cứu thương đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Nguyễn Đức

13h20. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt đầu di chuyển thi thể các nạn nhân ra khỏi ngôi biệt thự và chở về hướng thị xã Đồng Xoài.

Được biết cháu bé duy nhất thoát chết là con út của vợ chồng nạn nhân, cháu bé mới 18 tháng tuổi.

12h20. Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Hưng- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước cho biết Thường trực Tỉnh ủy vô cùng đau lòng và xin chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân. Tôi đã đề nghị công an tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương truy bắt các hung thủ gây ra vụ án mạng tàn độc này. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước sẽ theo dõi, chỉ đạo sát sao để sớm bắt nhanh các hung thủ.

12h00. Đại tá Trần Thắng Phúc- giám đốc công an tỉnh Bình Phước trả lời Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: "Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân bị trói chặt chân và đều bị cắt cổ chết. Công an đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt hung thủ".

11h50. Các điều tra viên Bộ Công an và công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

11h53. Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Chơn Thành, lúc 7h sáng bà Đoàn Thị Cẩm Loan (sinh 1975) là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ đã phát hiện sự việc. Cụ thể, khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ. Bà đẩy cửa bước vào thì phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy ông Mỹ, bà Nga, Quốc Anh (con ông Mỹ) nằm chết trên nền nhà.

Bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện cháu Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như chết tại phòng ngủ. Bà Loan tri hô và trình báo công an. Khi công an đến hiện trường thi phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết chết bằng phương thức cắt cổ.

11h35.Hiện trường cho thấy có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân.

Theo người dân cho biết, gia đình ông Mỹ sống rất tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Cháu Lê Ánh Linh đang học đại học và Lê Quốc Anh đang học THPT. 2 cháu con em dì là Dư Ngọc Tố và Dư Minh Vĩnh cùng ở với gia đình ông Mỹ.

11h20. Toàn bộ camera trong nhà nạn nhân đã được thu giữ để phục vụ điều tra. Thông tin nhận được, hung thủ ra tay rất tàn độc. 6 người trong gia đình đã bị trói vào 3 cột ở 3 phòng khác nhau và đều bị cắt cổ đến chết.

Ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993), 2 cháu con dì là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) đều bị giết chết trong tư thế trói tay; cháu Dư Minh Vĩnh (SN 2001) bị cắt cổ chết ngay sát cổng sân nhà.

11h00.Theo một nguồn tin cho hay hiện đã bắt giữ được một nghi phạm.

Tại hiện trường, 5 người bị chết trong nhà. Cách xa đó, ngoài hàng rào là xác một cháu bé khoảng 10 tuổi (chưa xác định là con hay cháu vợ chồng nạn nhân) bị chết trong tình trạng bị cắt cổ. Có khả năng trong lúc cháu chạy trốn đã bị tên giết người đuổi kịp giết chết.



Các điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Đức

Rạng sáng ngày 7-7, tại trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước), đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng làm 6 người trong một gia đình cùng bị giết chết với nhiều thương tích nghiêm trọng trên người gây tử vong.

Trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Bình Phước) cũng đồng thời là nơi ở của gia đình nạn nhân là một căn biệt thự khá đẹp và rộng. Toàn bộ những người có mặt trong biệt thự đều đã bị giết chết với nhiều vết thương nghiêm trọng trên người.Có người bị cắt cổ, có người bị chém. May mắn một em bé còn sống sót, chỉ bị thương tích nhẹ.

Biệt thự, công ty Quốc Anh nằm ngay cạnh quốc lộ 13 với mật độ xe cộ qua lại khá đông đúc. Công ty nằm trên một diện tích rộng khoảng 1000 m2 và được cho là một gia đình giàu có có tiếng tại Bình Phước.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt để chỉ đạo điều tra.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Nguyễn Đức

9h20.Lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phía Nam gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục kỹ thuật hình sự cũng đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường và phối hợp điều tra với Công an tỉnh Bình Phước.

Theo ghi nhận, hiện trường có xáo trộn lớn, nghi đây là một vụ cướp của giết người. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là hai vợ chồng anh Lê Anh Mỹ và chị Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (cùng ngoài 40 tuổi) cùng hai con và hai cháu họ cùng sống chung nhà. Cháu bé thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ vẫn chưa xác định được là con hay cháu của vợ chồng nạn nhân. Có rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc, giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết: "đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an để khẩn trương làm công tác khám nghiệm và truy bắt hung thủ".

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường (Ảnh: Nguyễn Đức):



































Ảnh: Nguyễn Đức