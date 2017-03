Vụ thảm sát Bình Phước: Hai nghi can thản nhiên diễn lại tội ác

Ngày 11-8, hai bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã được Công an tỉnh Bình Phước đưa đến căn nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để thực nghiệm lại hiện trường vụ thảm án gây rúng động dư luận.

Buổi thực nghiệm diễn ra với sự tham gia của các cơ quan tố tụng liên quan, luật sư được chỉ định bào chữa cho hai bị can. “Các cơ quan tố tụng phải để cho hai bị can thực hiện thật chặt chẽ từng động tác, hành vi gây án, đảm bảo đúng quy trình tố tụng” - Trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) theo dõi, chỉ đạo buổi thực nghiệm đề nghị.

“Mọi sự là do anh bị đối xử”

Theo ghi nhận của PV, cả Dương và Tiến đã gầy đi so với lúc mới bị bắt. Tuy nhiên, một cán bộ trại tạm giam cho biết cả hai bị can này sức khỏe tốt, vẫn ăn uống và nghỉ ngơi bình thường.

Ngay sau khi được dẫn giải xuống xe, hai nghi can này mặc lại áo khoác, đội nón bảo hiểm, che khẩu trang như thời điểm gây án hai nghi can (đã ngụy trang để tránh bị phát hiện). Sau đó, Dương và Tiến đi đến cổng căn nhà để diễn lại hành vi sát hại cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, người mở cổng cho Dương, Tiến vào nhà). Tiếp đó, hai nghi can diễn cảnh leo lên mái tôn (dùng để che máy phát điện) rồi men theo tường lên lầu một vào phòng của Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi, con gái của ông Mỹ - bà Nga, cũng là người yêu cũ của Dương) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu của bà Nga), trói hai nạn nhân.

Tiếp đó, Dương, Tiến xuống tầng trệt khống chế và trói ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai của ông Mỹ - bà Nga). Tại đây, hai nghi can diễn lại cảnh tra hỏi rồi chỗ để tiền và giết chết cả ba. Sau đó, Dương, Tiến quay trở lại lầu một sát hại Linh, Như.

Dương, Tiến đang thực hiện lại hành vi sát hại bà Nga (người đóng vai bà Nga là một người đóng thế mà cơ quan tố tụng mời). Ảnh: N.ĐỨC





Bị can Nguyễn Hải Dương được dẫn giải vào hiện trường để thực nghiệm lại hành vi thảm sát. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Chứng kiến cảnh Dương và Tiến diễn lại hiện trường, những người tham gia đóng thế các nạn nhân không khỏi bàng hoàng. Suốt hơn năm tiếng đồng hồ thực hiện các động tác diễn lại hành vi tội ác, hai bị can này vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. Lâu lâu Tiến lại ngó Dương mà không nói gì.

Một người tham gia đóng thế (xin được giấu tên) nhận xét: “Ánh mắt của Dương, Tiến không biểu lộ sự hốt hoảng hay lo sợ mà diễn ra rất bình thản”. Tương tự, người đóng thế nạn nhân Ánh Linh thì cho hay lúc Dương diễn cảnh cúi xuống áp sát vào tai nạn nhân, Dương đã nói nhiều lần: “Mọi sự hôm nay là do anh bị đối xử”.

Trưa cùng ngày 11-8, việc thực nghiệm được thực hiện xong. Khi thấy Dương chuẩn bị lên xe để đưa về trại tạm giam, một người thân của gia đình nạn nhân đã khóc ngất và kêu tên Dương rồi nói: “Sao Dương tàn ác với nhà dì quá vậy”.

Chỉ Dương, Tiến trực tiếp gây án

Luật sư Hoàng Kim Vinh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước (luật sư được chỉ định bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị can Dương, Tiến), cho biết: “Quá trình thực nghiệm hiện trường cho thấy có sự thống nhất với hồ sơ vụ án và những lời khai, chứng cứ trước đó. Tại buổi thực nghiệm hiện trường, cả Dương và Tiến đều thực hiện hành vi gần như khớp với nhau”.

Về kết quả thực nghiệm, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm chặt chẽ từ các chứng cứ đến quy trình tố tụng. Việc thực nghiệm hiện trường để củng cố thêm các chứng cứ. Qua thực nghiệm cho thấy hành vi của hai bị can Dương, Tiến phù hợp với chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập. Đến thời điểm này, chỉ có Dương Tiến trực tiếp tham gia gây ra vụ thảm sát”.

Tương tự, một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước cũng cho rằng qua thực nghiệm hiện trường cho thấy hành vi của các bị can này phù hợp với chứng cứ mà cơ quan tố tụng đã thu thập, làm rõ. Như vậy có thể nhận định hung thủ của vụ thảm sát này chính là hai nghi can Dương, Tiến.