Vụ thảm sát ở Bình Phước: Bắt hai nghi can

Tối 10-7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an xác nhận đã bắt giữ hai nghi can trong vụ thảm sát sáu người tại Chơn Thành, Bình Phước. Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cũng xác nhận thông tin này.

Đến 23 giờ cùng ngày, ban chuyên án vẫn đang lấy lời khai của nghi can tại trụ sở Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Nghi can xuất hiện tại lễ tang

Theo một nguồn tin, hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM). Dương chính là người yêu cũ của chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ, chủ xưởng gỗ) và là một trong những nghi can bị ban chuyên án đưa vào tầm ngắm ngay từ ban đầu. Vào thời điểm gia đình tổ chức tang lễ cho sáu nạn nhân, Dương xuất hiện tại đây và lập tức bị công an mời về làm việc. Sau hai ngày đấu tranh, tới ngày 10-7 Dương thừa nhận hành vi sát hại cả gia đình người yêu cũ. Người này khai ra đồng bọn là Vũ Văn Tiến cùng cách thức và quá trình gây án.

Theo thông tin chúng tôi có được, Dương được xác định là đối tượng chủ mưu thực hiện hành vi, còn Tiến tham gia với vai trò giúp sức. Sau khi sát hại cả gia đình ông Mỹ, hai nghi can này định mở két sắt lấy tài sản nhưng không được. Trong khi đó số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng mà vợ chồng ông Mỹ vừa rút về trả lương cho công nhân để ở nơi kín đáo nên các đối tượng không lấy được.

Nghi can Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương.

Trả thù tình ái?

Sau khi bắt giữ Dương, ban chuyên án đã lần theo dấu vết của Tiến. Sau khi xác định nghi can này xuất hiện tại nhà trọ cùng mẹ ở khu vực gần cầu Suối Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, tối 10-7, tổ trinh sát đã ập vào bắt giữ. Quá trình đấu tranh khai thác nhanh, Tiến đã thừa nhận cùng Dương thực hiện vụ thảm sát. Ngay trong tối cùng ngày, ban chuyên án đã dẫn giải nghi can này về phòng trọ để khám xét. Tại đây công an đã thu giữ được nhiều chứng cứ, tang vật quan trọng có liên quan đến vụ án.

Theo một nguồn tin, sau khi biết Dương có tình cảm với con gái mình, ông Mỹ đã ngăn cản. Gần đây, hay tin chị Linh có người yêu mới, Dương tìm tới nhà nhiều lần để xin níu kéo tình cảm nhưng bị gia đình ông Mỹ yêu cầu ra về. Dương rủ bạn là Tiến lên kế hoạch giết người để trả thù và cướp tài sản. Trước đây, do thường xuyên đến nhà chị Linh nên Dương biết rõ mọi đường đi trong nhà.

Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguyên nhân, động cơ và quá trình gây án của những đối tượng này. Tối 10-7, một lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an cho biết ngoài hai nghi phạm này, ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Một cán bộ điều tra tham gia ban chuyên án cho biết thêm có nhiều người đang được cơ quan công an tiếp tục sàng lọc, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 11-7, Bộ Công an sẽ phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước họp báo thông tin những diễn biến mới nhất của vụ án.