‘Vụ thảm sát ở Bình Phước chỉ có ba nghi can’

Theo vị này, VKS tỉnh đã nhận được kết luận điều tra vụ án giết người, cướp tài sản do Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại gây ra tại xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước vào rạng sáng 7-7 do Cơ quan CSĐT công an tỉnh gửi sang. VKS tỉnh đang tiến hành thủ tục truy tố ra tòa đối với ba bị can cùng về tội giết người, cướp tài sản quy định tại các điều 93, 133 Bộ luật Hình sự.

“Qua điều tra, dù Thoại không trực tiếp gây án nhưng đã mua dao để cho Dương gây án. Thoại dù lần đầu đến nhà ông Mỹ không gây án và lần thứ hai khi Dương rủ thì từ chối nhưng không tố giác hành vi của Dương. Hành vi của Thoại đã cấu thành hai tội danh trên. Đến thời điểm này, có thể kết luận vụ án không có nghi can thứ tư” - vị lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước thông tin.

NGUYỄN ĐỨC