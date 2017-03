Vụ thảm sát ở Bình Phước: Mở rộng địa bàn truy bắt hung thủ

“Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo cơ quan công an các tỉnh, thành tăng cường rà soát những đối tượng khả nghi để phát hiện kịp thời hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước” - tối 9-7, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết.

Tin giật gân gây ảnh hưởng công tác điều tra

Lúc 21 giờ ngày 9-7, chúng tôi đã trao đổi với Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Phước, về tiến độ điều tra vụ án. Đại tá Sơn cho biết: “Thông tin cho rằng trong ngày 9-7 công an đã bắt được một nghi can quan trọng là chưa chính xác. Với sự hỗ trợ của các đơn vị từ Bộ Công an và VKS Tối cao, ban chuyên án vẫn đang khẩn trương ngày đêm truy bắt hung thủ”.

Theo một cán bộ tham gia ban chuyên án, đến nay các lời khai, mối quan hệ của nạn nhân và những người có liên quan đã được cơ quan công an thu thập đầy đủ. “Nhiều phương án điều tra, khoanh vùng đối tượng được thực hiện gấp rút. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Tuy nhiên, vừa qua có một số thông tin mang tính chất giật gân, câu view đã được đăng tải gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan chức năng” - cán bộ này thông tin.

Một thành viên khác trong ban chuyên án nói thêm: “Thông tin cho rằng các nạn nhân đã gọi điện thoại kêu cứu với người nhà hoặc bé N. (18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga) ngủ tại nhà chị giúp việc là chưa có căn cứ... Mọi việc đến thời điểm này vẫn đang trong quá trình điều tra. Công an các địa phương tỉnh, thành cũng đang kiểm soát chặt chẽ để truy tìm dấu vết, tránh để hung thủ trốn khỏi đất nước”.

Để định hướng dư luận, Bộ Công an vừa có công văn yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước chủ động cung cấp thông tin chính xác về vụ án cho báo chí. Công an tỉnh cần kịp thời phát hiện những tin, bài không chính xác để chủ động phản bác, kiến nghị cơ quan thẩm quyền có hình thức xử lý đơn vị, cá nhân vi phạm.

Lãnh đạo vụ, cục của VKSND Tối cao và Bộ Công an đang kiểm tra hiện trường vụ án, ngày 9-7. Ảnh: NĐ

Vận động người dân cung cấp thông tin

Sáng 9-7,Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, đã công bố số điện thoại cá nhân của mình (0913.937.330) để người dân cung cấp thông tin về vụ án. Ngoài ra, khi phát hiện những đối tượng khả nghi liên quan đến vụ án, ngườidân còn có thể báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại 0651.3879.434 và website http://conganbinhphuoc.gov.vn .

Cùng ngày, ông Phạm Đức Thiệu - Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về TTXH (Vụ 1A), thuộc VKSND Tối cao và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đãđến hiện trường để hỗ trợ điều tra.Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, VKSND Tối cao, VKSND tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục khám nghiệm toàn bộ hiện trường.