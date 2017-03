Vụ thảm sát ở Bình Phước: Nghi can thứ ba biết kế hoạch sát hại

Ngày 18-8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đến nay nghi can Trần Đình Thoại (nghi can thứ ba trong vụ thảm sát Bình Phước) đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, Thoại biết được Nguyễn Hải Dương có kế hoạch sát hại gia đình ông Lê Văn Mỹ nhưng không dám tố cáo vì sợ Dương trả thù.

Chỉ muốn cướp, không dám giết người

Một cán bộ công an cho biết Thoại khai nhận tình cờ quen biết Dương vào tháng 5-2015. Sau đó, Thoại thành bạn với Dương vì Dương rất hào phóng. Đến cuối tháng 6-2015, khi uống cà phê với Thoại, Dương nói bị gia đình bạn gái ở Bình Phước quỵt số tiền hùn làm ăn hơn 300 triệu đồng. Vì vậy, Dương không có tiền trả cho cha mẹ ở quê. Sau đó, Dương rủ Thoại cùng đến nhà bạn gái cướp lại. Dương nói đã chuẩn bị sẵn kế hoạch và hung khí, nếu lấy dư tiền sẽ chia cho Thoại. “Thoại khai rằng lúc đầu Thoại từ chối đi cướp cùng Dương. Tuy nhiên, khi nghe Dương nói nhà đó giàu, trong khi Thoại kẹt tiền và được Dương nói sẽ chia tiền nhiều nên Thoại đồng ý tham gia” - vị cán bộ trên thông tin.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 3-7, Dương chở thoại bằng xe máy từ huyện Hóc Môn (TP.HCM) đến nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành). Trên đường đi, Dương “vạch” ra kế hoạch cho Thoại nghe: Trong nhà ông Mỹ có bảy người. Khi thằng nhỏ ra mở cổng thì sẽ khống chế để vào nhà rồi lên lầu không chế hai người con gái. Kế đến sẽ xuống tầng trệt khống chế vợ chồng ông chủ bắt mở két sắt lấy tiền và tẩu thoát. Thoại khai thêm: “Dương nói hận ông chủ nhà nên sẽ giết ông này”. Lúc đó Thoại nói rằng chỉ muốn cướp thôi, chứ giết người thì không dám. Tuy nhiên, Dương nói: “Lấy tiền xong anh ra ngoài trước. Em xử ông chủ nhà cho”. Nghe vậy, Thoại biết được Dương có ý định giết người nhưng do đi cùng xe với Dương nên Thoại đành ngồi im.

Nghi can Trần Đình Thoại: “Không dám tố giác Dương vì sợ bị sát hại”. Ảnh: Công an cung cấp

Sợ trả thù nên không tố giác

Cũng theo cơ quan công an, Thoại khai rằng Thoại và Dương đến trước cổng nhà ông Mỹ là gần 2 giờ sáng 4-7. Tại đây, Dương liên tục nhắn tin và gọi điện thoại cho em Dư Minh Vỹ (đang ở trong nhà ông Mỹ) ra mở cửa nhưng không được. Thấy vậy, Thoại hối thúc Dương về, hôm khác hãy làm. Tuy nhiên, Dương nấn ná chờ đến hơn 3 giờ sáng mới chịu quay về Hóc Môn. Hôm sau, ngày 5-7, Dương tiếp tục rủ Thoại đi nhưng lúc này Thoại sợ nên từ chối. Thoại nói dối với Dương: “Bà nội ở quê bệnh nặng nên về gấp”. Sau đó, Thoại không biết Dương rủ Tiến tham gia sát hại gia đình ông Mỹ.

Thoại khai từ hôm đó luôn tránh nghe điện thoại của Dương. Thoại cũng khai do tin rằng nếu Thoại không tham gia nữa thì Dương sẽ không đi gây án nên Thoại đã không tố giác Dương. Thoại cũng sợ nếu tố giác thì Dương trả thù. “Quá trình điều tra, Thoại khai nhận thành khẩn và tỏ ra hối hận vì không sớm tố giác hành vi của Dương đã dẫn đến cái chết thương tâm cho cả gia đình ông Mỹ. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để có thể sớm truy tố và xét xử” - một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng 7-7 khiến sáu người trong gia đình ông Mỹ chết thảm. Đến ngày 10-7, cơ công an bắt giữ Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến. Đến nay, Dương đã thừa nhận hành vi sát hại sáu người để trả thù tình. Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước cũng thực hiện nghiệm trường và xác định toàn bộ chứng cứ, lời khai của hai bị can Dương, Tiến phù hợp với các chứng cứ mà họ thu thập. Trong vụ này chỉ có Dương, Tiến trực tiếp gây án. Sau đó, ngày 9-8, Trần Đình Thoại bị bắt vì được xác định có liên quan đến vụ án.