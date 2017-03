Vụ thảm sát ở Bình Phước: Tiến ba lần kêu ngưng, Dương nói: Làm tới cùng

Thưởng nóng ban chuyên án Ngày 13-7, Trung tướng Ksor Nham, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Công an), thay mặt Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao tặng 50 triệu đồng tiền thưởng cho ban chuyên án vụ thảm sát ở Bình Phước. NGUYỄN TÂN Bộ Công an điều tra vụ thảm sát bốn người ở Nghệ An Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ và phối hợp với bộ đội biên phòng, Công an huyện Tương Dương và các huyện lân cận điều tra vụ thảm sát gia đình bốn người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Theo đó, nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã được công an tỉnh cử về huyện Tương Dương, bám sát địa bàn hơn 10 ngày nay. Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng cử một tổ công tác về Nghệ An tăng cường, hỗ trợ phá án. Nhưđã thông tin, chiều 2-7, người dân phát hiện thấy thi thể bốn người trong cùng một nhà bị giết hại gồm anh Lô Văn Thọ (28 tuổi), vợ Lê Thị Yến (25 tuổi) và con trai tám tháng tuổi cùng bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ ruột anh Thọ). Đ.LAM Họ đã nói Tập trung mọi lực lượng phá án Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phải huy động nhiều lực lượng để phá án. Ban chuyên án thành lập sáu tổ công tác đặc nhiệm với cán bộ, lãnh đạo của 14 đơn vị nghiệp vụ chuyên môn. Các chỉ huy cao nhất, có nhiều kinh nghiệm của lực lượng như Trung tướng Triệu Văn Đạt, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng (đều là tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát); Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Vũ Quang Hưng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT… đều có mặt rất sớm. Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, được bí thư Tỉnh ủy cho dừng mọi cuộc họp để tham gia ban chuyên án và chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo cảnh phục trong ba ngày… 10 giám đốc công an các tỉnh, thành; công an các huyện của tỉnh Bình Phước cũng đến hiện trường, cùng tham gia trao đổi, nhận định và triển khai lực lượng điều tra. Trung tướng PHAN VĂN VĨNH, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng ban chuyên án