Vụ thảm sát ở Nghệ An: Vỏ chanh khô tố giác hung thủ

Chiều 22-7, Công an tỉnh Nghệ An sẽ họp báo thông tin cụ thể vụ án.

Manh mối từ ba đứa trẻ

Sau khi xảy ra vụ án, công an và Đồn biên phòng Tam Hợp phát động toàn dân tố giác tội phạm. Sở dĩ Hai lọt vào tầm ngắm là do ba trẻ em ở bản Phồng cho biết sáng 2-7 “có thấy chú Mằn đi vào khu vực lán rẫy nhà anh Lo Văn Thọ (nạn nhân)”. Từ đó, công an tỉnh và huyện quyết định theo dõi nhất cử nhất động của Hai nhưng do chưa có chứng cứ vững chắc nên không thể bắt giữ ngay.

Một chiến sĩ biên phòng cho biết: “Khi xác minh hồ sơ lý lịch, chúng tôi vẫn chưa tin Hai giết bốn người bởi nó trầm tính và ít nói, lại không nghiện ngập, chưa có tiền án, tiền sự. Người dân bản Phồng cũng đánh giá Hai là người hiền lành. Lúc vụ án được phát hiện, Hai có mặt ngay từ đầu, đứng xem công an khám nghiệm hiện trường và giúp gia đình nạn nhân rất tích cực. Khi làm lễ an táng Hai cũng có mặt, sau đó lại vào rẫy làm việc bình thường”.

Người dân ở xã Tam Hợp đến động viên và trao tiền giúp đỡ ông Văn Bình (phải). Ảnh: ĐẮC LAM

Ban chuyên án đã phải cử hơn 60 cán bộ, điều tra viên và chiến sĩ bộ đội biên phòng âm thầm bám núi, ngủ rừng theo dõi Hai, phòng khi Hai bỏ trốn sang Lào. Các cán bộ, chiến sĩ cũng nhiều lần đến lán của Hai và người dân gần đó vận động nếu ai lỡ ra tay thì đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng Hai vẫn rất bình thản.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cũng hai lần vào hiện trường rồi đến “thăm” căn lán của gia đình Hai. Tướng Tiến quan sát kỹ đặc điểm từng loại cây trồng trên lán đến từng con dao dùng sinh hoạt. Kết quả cho thấy rẫy của gia đình Hai không có cây chanh có quả, trong khi rẫy của gia đình nạn nhân có cây chanh có quả. Từ miếng vỏ chanh đang khô héo ở lán của Hai, Tướng Tiến và các cán bộ điều tra đã xác định Hai chính là kẻ gây án.

Khai “đểu” làm khó cho công an

Tối 19-7, sau khi bắt giữ Hai để điều tra, Hai khai đúng như nhận định của ban chuyên án. Anh ta thừa nhận giết chết cả bốn người do mâu thuẫn, sau đó mang con dao xuống suối rửa sạch rồi vứt trong khu rừng, bên con đường từ lán nạn nhân đi ra bản Phồng. Tuy nhiên, dù đã lật từng viên đá, phát từng bụi cây nhưng ban chuyên án vẫn không tìm được con dao.

Ngày 20-7, Hai lại khai “đem con dao đó về cất trong lán của gia đình”. Ban chuyên án phải thu giữ cả sáu con dao trong lán để giám định. Do chưa tìm được hung khí gây án nên ban chuyên án phải tạm hoãn họp báo thông tin về vụ án.

Đến sáng 21-7, Hai lại khai vứt con dao ở bên khe nước Tà Kèn, gần lán nạn nhân. Ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng Công an xã Tam Hợp, cho biết: “Lần này chúng tôi vào không còn phải chặt cây rừng để tìm dao như đợt trước nữa mà từ nhà nạn nhân đi ngược thượng nguồn theo con khe chừng 200 m là thu được con dao. Con dao này to bản, rất sắc, được xác định là con dao của nhà anh Thọ mà Hai lấy để gây án”. Tuy nhiên, Công an tỉnh Nghệ An vẫn gửi con dao vừa tìm thấy sang Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An hoặc Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để giám định.