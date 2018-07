Vụ thanh niên tử vong dưới hồ: Nghi can ra đầu thú

Sáng 29-7, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Lý Trực Đỉnh (39 tuổi, trú ở chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP Huế) là nghi can liên quan đến cái chết của Phan Văn Quang (34 tuổi trú ở 3/98 chi Lăng, TP Huế) đã đến cơ quan công an để đầu thú.



Nghi can Lý Trực Đỉnh.

Trước đó vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27-7, Đỉnh ngồi uống cà phê với Phan Xuân Quang và Nguyễn Văn Tiêu (51 tuổi, trú tại TP Huế).

Trong khi ngồi uống cà phê, nhóm người này đều có sử dụng ma túy. Sau đó, giữa Đỉnh và nhóm của Tiêu nảy sinh mâu thuẫn về việc mua và chia, sử dụng ma túy, hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả.

Do bị đánh nên Quang bỏ chạy và nhặt bên đường 1 thanh gỗ rồi quay lại đánh trả. Đỉnh chụp giằng lấy thanh gỗ từ tay Quang đánh lại, Quang nhảy xuống hồ Ngự Hà để tránh.

Đặc biệt, khi Quang đứng dưới hồ Ngự Hà thì Đỉnh đứng trên bờ, nhặt viên đá bên đường ném xuống vị trí Quang. Một cục đá ném trúng phía sau đầu Quang, làm Quang chìm xuống nước, lúc đó là 11 giờ 30.



Cơ quan chức năng đang thực nghiệm hiện trường vào sáng 29-7.

Biết Quang đã chết, lý trực Đỉnh trốn khỏi địa phương, đến 21 giờ 30 tối 28-7 ra công an Phường Trường An đầu thú.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Xác định Đỉnh đã bỏ trốn vào Nam, đơn vị đã cử lực lượng truy bắt, đồng thời phối hợp với gia đình vận động Đỉnh ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an xác nhận nguyên nhân khiến Quang tử vong là do ngạt nước, trên đầu chấn thương sọ não nặng.

Trong sáng cùng ngày (29-7), phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án.