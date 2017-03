Vụ thầu đề lớn nhất Bạc Liêu: Đề nghị truy tố 32 bị can

Trong đó, Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Liên (45 tuổi, ngụ khóm 1, P.3, TP.Bạc Liêu) là chủ mưu, cầm đầu đường dây thầu số đề này.



Như Thanh Niên đã thông tin, đường dây thầu số đề này hoạt động rất tinh vi, các bị can dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với công an.



Qua nhiều tháng theo dõi, tối 23.9.2011, hàng chục chiến sĩ công an tỉnh Bạc Liêu bất ngờ ập vào bắt quả tang Liên đang thực hiện hành vi làm thầu số đề. Ba căn nhà liền kề của Liên gắn nhiều camera để cảnh giới, bên trong bố trí nhiều cửa để đề phòng công an đột nhập.



Qua khám xét nhà, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: 2 laptop, 7 máy tính, 3 điện thoại di động, 5 máy fax, 1 ổ cứng camera an ninh, 3 máy cát sét, 4 máy điện thoại bàn, 48 cây viết bi, 6 cuộn lớn giấy fax đã qua sử dụng, nhiều tập học sinh có ghi phơi đề, 25,2 lượng vàng SJC, 354 triệu đồng, 22 sổ và thẻ tiết kiệm….







Trần Thị Liên bị bắt quả tang cùng tang vật có liên quan thầu đề - Ảnh: Trần Thanh Phong Trần Thị Liên bị bắt quả tang cùng tang vật có liên quan thầu đề - Ảnh: Trần Thanh Phong



Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng từ trước đến nay xảy ra ở Bạc Liêu, với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động trong thời gian dài.Trong quá trình chính thức tổ chức làm thầu đề từ đầu năm 2009 đến khi bị bắt, Liên đã tổ chức thành lập nhiều “đại lý” ghi số đề, đồng thời thuê mướn hàng chục người tham gia ghi tổng hợp phơi hằng ngày.Mỗi người được Liên trả tiền thuê dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng.Cơ quan điều tra xác định, Liên trực tiếp nhận phơi đề từ “đại lý” và do đội ngũ đàn em trực tiếp chuyển đến. Chỉ trong 3 ngày (21, 22, 23.9.2012) tổng số tiền ghi đề là trên 8,2 tỉ đồng. Qua đối trừ kết quả ăn - thua trong 3 ngày trên, bị can Liên thu lợi bất chính tổng số tiền trên 2,3 tỉ đồng.Với nguồn thu lợi bất chính kếch xù như vậy, Liên đã lôi kéo nhiều người mở đại lý ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng… tham gia vào đường dây ghi đề này.Trong đó đáng chú ý có Nguyễn Thị Hồng Oanh (40 tuổi, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng). Trong 3 ngày (21, 22, 23.9.2011) Oanh đã chuyển phơi đánh đề cho Liên tổng số tiền trên 317 triệu đồng; Phạm Thanh Minh (36 tuổi, khóm 7, thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) chỉ trong ngày 23.9.2011, đã nộp phơi đánh đề cho Liên trên 300 triệu đồng…Theo Trần Thanh Phong (TNO)