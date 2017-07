Vụ thiếu nữ chết bất thường: Bắt bạn trai 16 tuổi

Chiều 19-7, cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã bắt Trương Văn Huy (16 tuổi, ngụ ở Tiên Phước, Quảng Nam) do có liên quan đến cái chết của thiếu nữ là H.T.T.V. (16 tuổi, trú phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Nạn nhân tử vong vào sáng 16-7.



Nghi can Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh CSĐT

Theo hồ sơ, Huy và V. có quan hệ tình cảm nên thuê phòng ở chung ở khu vực thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Ngày 13-7, Huy về quê và đến 24 giờ cùng ngày thì trở lại trọ nhưng không thấy V. đâu. Sau đó, Huy đã gọi điện cho một người bạn V. để hỏi và được biết V. đi chơi qua đêm cùng với một người nam khác.



Khu vực xảy ra vụ việc.

Khi V. về phòng, Huy hỏi chuyện rồi đánh V. khiến thiếu nữ 16 tuổi bị đập đầu vào tường. Sau đó, hai người ngồi nói chuyện và Huy lại tiếp tục đánh.

Đến sáng 15-7, V. đi vệ sinh thì bị ngã xuống nền nhà dẫn đến co giật. Người xung quanh đã đưa nạn nhân đến bệnh viện, tuy nhiên V. đã tử vong sau đó.



Hiện cơ quan chức trách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về Huy tội cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra.