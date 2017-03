Vụ 'Thiếu tá rơi súng': Nhắn tin đe dọa nhà báo và người tố cáo

Thiếu tá Võ Ngọc Quang tại cuộc gặp mặt các nhà báo ngày 30/11 để phân trần.

Nửa tháng qua, trong lúc các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra theo đơn thư công dân tố cáo về các sai phạm của thiếu tá Võ Ngọc Quang - Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội Công an huyện Cư Kuin, người vừa bị tạm đình chỉ công tác với hành vi rút súng đe dọa đoàn công tác liên ngành do Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập để cản trở kế hoạch khám xét gỗ lậu trong nhà thiếu tá Quang và bố vợ , thì những người đứng đơn tố cáo ông Quang và một số nhà báo viết bài phản ánh vụ này đã bị kẻ giấu mặt dùng các sim điện thoại thuê bao trả trước nhắn tin vu khống, khủng bố tinh thần, dọa giết.

Sáng ngày 6/12/2014, kẻ này dùng số sim 0942.802047 nhắn vào điện thoại nhà báo Hoàng Thiên Nga, trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, đe dọa tác giả đã viết loạt bài điều tra về sự việc “…bao chi con me ji. Chi can kg den nua tan tieu la cai dau may k nam tren co nua dau!”. Cùng số sim này ngày 4/12 đã nhắn vào điện thoại ông Trần Minh Lợi, người đứng tên công khai trong các đơn thư tố cáo sai phạm của thiếu tá Quang “…tao biet may ranh roi luat phap thi tao dung luat rung tao giet ca nha may som thoi. May phai chet de tra ja cho viec may lam”.

Trước đó, ông Lợi cũng đã bị số điện thoại 0947. 224870 nhắn tin đe dọa: “May cu doi day, chưa biet meo nao can miu nao dau. Tao the khong lay duoc cai dau may tao k lam ng. 1 ta TNT vao nha may la qua du, dung voi mung L a. Xem may con song duoc may ngay nua”; “May nen nho 30 chưa phai la tet dau”@ Co bac ăn nhau ve sang, quan tu tra thu 10 nam chua muon. Cai mang may gia dình tao san sang tra gia 10 ty khong tiec nuoi. May cu doi day xem tao noi dung kg may nhe”.

Những tin nhắn khủng bố, đe dọa giết người.

Ông Nguyễn Phi Hùng người đã đứng đơn tố cáo thiếu tá Quang đòi hối lộ để làm sai lệch bản án mà ông Hùng là bị cáo, cũng bị nhắn “May tuong may nho thang loi va bao chi la may thoat toi phai khong. May se tra cai ja dat nhat chu kg phai 5, 6 nam dau…”.

Những người bị nhắn tin đe dọa đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị có biện pháp bảo vệ công dân tố cáo hợp pháp, nhà báo tác nghiệp đúng pháp luật, đồng thời cần điều tra, xác minh xem thiếu tá Võ Ngọc Quang có mối liên hệ như thế nào với những tin nhắn đe dọa sặc mùi đâm thuê chém mướn này .