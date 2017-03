Vụ thu giữ hung khí, bom xăng tại Bình Dương: Bắt giữ tay anh chị Củ Mì

Theo thông tin ban đầu, Củ Mì có liên quan tới các hoạt động cờ bạc tại Bình Dương, huyện Củ Chi (TP.HCM). Dân cờ bạc tại thị xã Thủ Dầu Một cho biết Củ Mì đứng ra tổ chức sòng bạc, đồng thời trực tiếp đến các sòng bạc của đối tượng khác để sát phạt. Củ Mì gây tiếng tăm với các vụ chơi xấu “cướp sòng” của băng nhóm khác, trong đó thực hiện một số vụ tại huyện Củ Chi. Trong đó cướp sòng bạc của bà Tư “dao bấm” tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Sau đó, Củ Mì cho đàn em bắt giữ Tư “dao bấm” để đòi số tiền 90 triệu đồng nữa. Băng Tư “dao bấm” vì yếu thực lực hơn nên đành chấp nhận.

Tương tự, Củ Mì đã cùng đàn em cướp sòng bạc của Luấn “ba long” - một tay anh chị trong làng cờ bạc tại khu vực xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.

Trong hoạt động cạnh tranh thế lực với các băng giang hồ khác tại thị xã Thủ Dầu Một, Củ Mì đã thẳng tay đánh dằn mặt Chí Bảo - một đàn em của Nam “anh hào”.

Sau vụ hẹn nhau huyết chiến với băng Tùng “gà” đêm 25 rạng sáng 26-5 bất thành do công an bủa vây bắt 29 đối tượng trong băng Tùng “gà”, lúc này Củ Mì đang cho đàn em diễu hành biểu dương lực lượng với dấu hiệu không đội nón bảo hiểm, bịt khẩu trang. Khi băng Tùng “gà” bị công an vây bắt tại khu nhà trọ gia đình Tùng (phường Chánh nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một), Củ Mì lệnh cho đàn em lập tức lẩn trốn, không ra mặt.

Đến chiều 29-5, hai kẻ cầm đầu hai băng nhóm hẹn nhau huyết chiến đêm 25-5 đã lần lượt bị bắt giữ để điều tra.

VÕ BÁ - YÊN BÌNH