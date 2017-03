Vụ thuê người đánh nhân viên cũ: Đổi tội danh cho người trung gian

Năm 2007, anh C. nghỉ việc, mua xe chở khách riêng. Nghĩ anh C. giành mối, vợ chồng Út tìm thuê người đánh dằn mặt với giá 10 triệu đồng. “Đơn đặt hàng” được chuyển lòng vòng qua nhiều người, cuối cùng Đỗ Phú Phát đứng ra nhận. Tháng 1-2008, một đàn em của Phát (đang bỏ trốn) đã dùng dao đâm chết anh C. Sau đó, VKS đã truy tố sáu bị can, trong đó có vợ chồng Út về tội giết người, một bị can về tội che giấu tội phạm.

Tháng 2-2009, tại phiên sơ thẩm lần đầu, TAND TP đã trả hồ sơ để xác định lại tội trạng của các bị cáo. VKS giữ nguyên quan điểm. Ngày 2-4 vừa qua, tòa đã xử lại, nhận định vợ chồng Út cùng ba đồng phạm (trung gian tìm người đánh nạn nhân) phạm tội cố ý gây thương tích vì chỉ muốn thuê người đánh dằn mặt chứ không có ý tước đoạt sinh mạng. Riêng Phát đã cùng đồng bọn đâm chết nạn nhân nên phải bị xử về tội giết người.

Từ đó, tòa đã phạt Phát 14 năm tù về tội giết người, Út 10 năm tù, bốn đồng phạm từ ba năm án treo đến tám năm tù về tội cố ý gây thương tích, một bị cáo một năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm.