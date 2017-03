Vụ tổ chức đánh bạc tại khách sạn: 5 bị cáo lãnh hơn 12 năm tù

Trịnh Thị Hà (trú Bình Dương) ba năm tù, Lê Văn Ngọc (trú TP.HCM) 24 tháng tù, Phan Kim Loan (trú TP.HCM) 20 tháng tù, Phan Trường Tồn (trú TP.HCM) 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Zhao Chun Cheng bị VKSND tối cao truy tố tội tổ chức đánh bạc, bốn bị cáo còn lại bị truy tố tội đánh bạc.

Tại tòa chỉ có ba bị cáo vì trong quá trình điều tra, được tại ngoại Zhao Chun Cheng và Trịnh Thị Hà đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ ngày 26-5-2007, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh đã bắt quả tang tại khách sạn CapSainJacques (của Công ty TNHH Hoa Phát do Zhao Chun Cheng làm tổng giám đốc) các bị cáo trên đánh bạc. Trong khách sạn có khu vui chơi giải trí bằng máy điện tử chỉ dành riêng cho người nước ngoài và người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài. Tuy nhiên, Zhao Chun Cheng đã cho dẫn người Việt Nam vào đây đánh bạc và chi hoa hồng cho người dẫn mối.