Vụ “Tống tiền cảnh sát giao thông”: Sẽ công khai băng ghi hình CSGT nếu tòa yêu cầu

Không có hình ảnh, tài liệu liên quan đến CSGT Đà Nẵng

Đây là phát biểu của thượng tá Trần Phước Hương, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Công an TP Đà Nẵng, với Tuổi Trẻ chiều 18-3.

Thượng tá Hương cũng cho biết đã có báo cáo với Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng về những vấn đề liên quan đến vụ bốn đối tượng tống tiền CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó có đối tượng khai đã ghi hình ảnh thực hiện tống tiền Công an Đà Nẵng 80 triệu đồng.

Theo ông Hương, không phải đến khi có cáo trạng mà trước đó rất lâu, sau khi có thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về vụ việc nói trên, giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chủ động thành lập đoàn công tác gồm phòng tổ chức, hình sự và lãnh đạo Công an TP ra làm việc với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để nắm thông tin, chủ động xử lý vụ việc. Tuy nhiên, qua tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế, bị can Trung khai có nghe Ngô Quốc Bảo (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã) nói có ghi hình ảnh CSGT Đà Nẵng rồi tống tiền. Còn hiện không có hình ảnh, tài liệu cụ thể liên quan đến CSGT Đà Nẵng.

Bị can Trung khai có mượn một tài khoản tên Lô Minh Thơ (ở TP.HCM) để cho Bảo nhận tiền. “Nhưng qua kiểm tra tài khoản đó không liên quan đến cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng” - ông Hương nói. Cũng theo ông Hương, “bây giờ Bảo đã trốn rồi, nếu sau này khi nào bắt được mà Bảo đưa ra hình ảnh thì mới xử lý được. Chúng tôi đã có báo cáo với Bộ Công an là hiện tại không có cơ sở để kết luận cán bộ Công an Đà Nẵng nào đã nhận USB ghi lại hình ảnh làm việc của CSGT, cũng không có CSGT Đà Nẵng nào tên Nguyên Ngọc (người đã chuyển tiền vào tài khoản - PV). Không có, chứ có hình ảnh là xử lý ngay” - ông Hương cho biết.

HỮU KHÁ