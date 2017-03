Vụ trả thù của 9 tên trộm dưa hấu

Sự việc xảy ra vào tối 6-6-2009. Một nhóm gồm 9 thanh niên trong tình trạng say rượu chở nhau trên 3 xe máy đến xã Thạch Môn, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trộm dưa hấu ăn để “hạ hỏa”. Sau đó, mỗi tên ôm một quả dưa hấu đưa lên bờ ngồi ăn hết thì kéo nhau ra về. Trên đường về, chúng vừa kéo ga gầm rú ầm ĩ vừa lạng lách đánh võng làm những người dân ngồi hóng mát bên vệ đường khiếp sợ phải bỏ chạy tán loạn. Chứng kiến cảnh trên, một số thanh niên xã Thạch Môn cầm đá ném theo. Sẵn hơi rượu trong người, 9 thanh niên này đã nổi máu côn đồ, quay lại để đánh thì những thanh niên ném đá kia bỏ chạy. Không đuổi kịp, 9 “ma men” quay xe về. Trên đường, chúng vẫn chưa nguôi giận nên rủ nhau về lấy “hàng” quay lại tìm những kẻ dám ném đá mình.

Sau khi trang bị cho mình dao, kiếm, ống tuýp trong tay, 9 tên côn đồ quay lại xã Thạch Môn để trừng trị nhóm thanh niên “vô lễ” kia. Dạo quanh khắp làng không gặp được ai nên chúng rà xe lên trục đường liên xã thì gặp một nhóm khoảng 10 người đang ngồi nói chuyện. Không nói một câu, cả 9 tên côn đồ đồng loạt cầm dao, kiếm lao vào chém nhóm người này. Thấy vô cớ bị nhóm người lạ mặt dùng hung khí đánh, chém, nhóm người này đã bỏ chạy. Do bị đánh đau, anh Bùi Văn Kiên (SN 1986) và Trần Văn Tân (SN 1983), đều ở làng Thượng, chạy không kịp nên bị chúng lao vào thay nhau chém trọng thương. Sau khi chém gục 2 người xong, nhóm côn đồ này lên xe bỏ đi. Anh Kiên và Tân sau đó được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo về việc một số người dân xã Thạch Môn bị một nhóm côn đồ dùng hung khí đánh, chém, Đội CSĐTTP về trật tự xã hội Công an TP. Hà Tĩnh đã có mặt ngay trong đêm để xác minh làm rõ sự việc. Qua điều tra, Công an TP. Hà Tĩnh nhanh chóng xác định được danh tính của 9 tên côn đồ trên gồm: Lê Văn Phước (SN 1989), Lê Đình Khánh (SN 1986), Lê Đình Hoàng (SN 1986), Trần Văn Quýnh (SN 1986), Trần Văn Niệm (SN 1988), Trần Hậu Tùng (SN 1987), Dương Tuấn Đạt (SN 1990), Trần Văn Quỳnh (SN 1986) và Trần Hậu Chung (SN 1989), đều trú xã Thạch Đồng, TP. Hà Tĩnh. Tại cơ quan điều tra, 9 tên côn đồ thừa nhận hành vi chém, đánh người ở làng Thượng, xã Thạch Môn. Công an cũng đã thu giữ hung khí gây án gồm 2 kiếm, 4 dao và 3 ống tuýp sắt.

Ngày 9-6, Công an TP. Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 9 đối tượng trên về tội gây rối trật tự nơi công cộng, cố ý gây thương tích.