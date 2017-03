Vụ Trạm phó CSGT Dầu Giây bị thuộc cấp bắn chết: Hai chiến sĩ CSGT vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu

Đại tá Nguyễn Văn Kim - PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai, thủ trưởng Cơ quan CSĐT - cho biết:

Thời điểm khoảng 18h ngày 22.9, số chiến sĩ trực tại Trạm CSGT Suối Tre nghe tiếng nổ từ khu nhà nghỉ của trạm và chạy tới thì phát hiện 3 đồng chí bị thương, gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn - Phó trạm CSGT Suối Tre, đại úy Ngô Văn Vinh, thượng úy Đoàn Thanh Phú.

Sau đó, đã tiến hành đưa cả 3 người đi cấp cứu tại BVĐK Long Khánh. Đến 19h40, thiếu tá Sơn đã qua đời do bị thương nặng tại vùng hông, bụng; còn đại úy Vinh và thượng úy Phúc bị thương nặng.

BGĐ Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cấp cứu Vinh, Phúc. Hiện, Vinh và Phúc đang bị thương nặng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng làm thiếu tá CSGT thiệt mạng vẫn đang được điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; tuy nhiên, chưa lấy được lời khai của 2 đồng chí bị thương do đang trong tình trạng hôn mê sâu. Trước mắt, đang xác minh làm rõ.

BGĐ Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo công an các địa phương, chỉ đạo tăng cường quản lý cán bộ, nhất là vũ khí. Đồng thời, báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Kim cũng cho biết: Chúng tôi đã tiến hành rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng.