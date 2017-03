Vụ trẻ nhà mở Đồng Nai bỏ trốn:"Các cháu thương tích do té ngã”

Bốn em nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai - Ảnh: Thuận Thắng



Theo HÀ MI (TTO)



Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian điều tra có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Văn Bé Hai thường xuyên nghịch ngợm, quậy phá, không nghe lời bị chị Lê Thị Thanh Lan (phó chủ nhiệm nhà mở Đồng Nai, người trực tiếp chăm sóc trẻ) la mắng, giáo dục dẫn đến ghét chị Lan và không muốn ở tại nhà mở.Đêm 7-11, Bé Hai chủ động rủ bốn cháu còn lại bỏ trốn. Do các cháu còn quá nhỏ chưa nhận thức đầy đủ nên đã nghe lời của Hai. Các cháu ngủ cho đến khoảng 1g ngày 8-11-2010 thì cháu Hai gọi dậy trốn khỏi nhà mở. Trước khi trốn, chỉ có Khoa bị thương sưng u, bầm tím trên trán do trước đó một tuần, Bé Hai đùa nghịch với Khoa dẫn đến Khoa bị té ngã đập đầu xuống nền nhà sưng u, bầm tím trán, sau đó vết bầm lan ra làm bầm tím hai khóe mắt. Các cháu còn lại hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương tích gì. Hai, Huy, Khoa, Trung lần lượt leo cổng rào nhà mở ra ngoài. Khi leo qua cổng rào, Huy bị thanh sắt nhọn trên đỉnh cổng đâm vào ngón tay cái trái dẫn đến chảy máu. Riêng Quyết do buồn ngủ nên ngủ thêm một lúc, khi tỉnh dậy leo rào ra ngoài thì các cháu kia đã đi nên không đi cùng mà lang thang tại khu vực phường Bửu Long, TP Biên Hòa.Ngày hôm sau Quyết được cán bộ Tỉnh đoàn Đồng Nai tìm thấy. Theo cơ quan điều tra, khi ra khỏi nhà mở, Bé Hai, Huy, Khoa và Trung đi đến ngã tư Bửu Long, đi qua cầu Hóa An rồi đi thẳng hướng vào TP.HCM. Đến cầu Hang thuộc ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP Biên Hòa, bốn cháu leo lên trên cầu và ngồi chơi trên đường sắt cách mép cầu Hang khoảng 5m hướng về phía tỉnh Bình Dương. Khi tàu lửa từ hướng Bình Dương vào Biên Hòa tới, các cháu nhảy lao xuống chân cầu cao 6m. Khi nhảy, Huy bị cây đâm vào tay trái gây rách da chảy máu; Khoa bị các vết sây sát da gò má trái, tay phải bị gãy đầu xương quay, nhiều vết sây sát da bụng và lưng, bầm tím trên đỉnh mông phải, bầm tím dưới hậu môn, bầm tím dưới mắt cá phía trong chân phải...Sau đó các cháu đã đón xe buýt từ Biên Hòa đi TP.HCM. Khi đến TP.HCM, các cháu lang thang tại khu vực thuộc phường 4, quận 5 thì Công an phường 4 phát hiện. Cơ quan điều tra cũng khẳng định khi tiếp xúc với báo chí, do Bé Hai ghét chị Lan và không muốn về nhà mở đã tự nghĩ ra và viết bản tự khai là do bị đánh và hành hạ nên rủ các em bỏ trốn. Đối với tình tiết nhấn đầu vào lu nước, cháu Lê Gia Huy khai bị dìm đầu vào đáy xô có đầy nước trong nhà tắm một lần, nhưng lúc thì cháu khai là không sợ việc bị dìm đầu vào nước, lúc thì khai dìm như vậy bị uống nước rất sợ, bị miệng xô cào rách bụng. Nhưng kiểm tra cho thấy miệng xô nhẵn, bụng cháu không có sẹo, việc cháu bị dìm đầu vào xô không ai nhìn thấy.Diệp Hiếu Trung cũng khai bị dìm đầu vào lu nước nhưng mâu thuẫn với thời điểm cháu vào nhà mở. Phó chủ nhiệm nhà mở Lê Thị Thanh Lan cũng phủ nhận việc nhấn đầu Huy và Trung vào nước. Lời khai của các cháu có nhiều mâu thuẫn, không ổn định và không phù hợp với thực tế, không đủ cơ sở để kết luận chị Lan có hành vi nhấn đầu Huy và Trung vào nước.Với kết luận này, Công an TP Biên Hòa cho hay không khởi tố vụ án hình sự.