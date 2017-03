Vụ trộm 247 lượng vàng: Chủ mưu ra đầu thú

Bước đầu Vân khai nhận mình là người trực tiếp mang bọc vàng gồm 247 lượng vàng miếng SJC ra khỏi nhà ông Bùi Ngọc Quan (ngụ thị trấn Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận) sau khi đồng bọn đột nhập vào nhà ông Quan dùng xà beng phá két sắt. Được biết tham gia vụ trộm này có bốn nghi can, sau khi phá két lấy vàng chúng chia nhau mỗi người hơn 60 lượng vàng. Về phần Vân đã mang vàng đi bán đổi ra đôla, sắm xe mô tô và mua một lô đất trị giá gần nửa tỉ đồng. Còn lại bao nhiêu tiền Vân tiêu xài và đánh bạc. Trước đó, Vân từng bị bắt tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) về tội trộm tài sản. Vân còn có một số tiền sự khác về trộm cắp, đánh bạc. Trong giới đạo chích, Vân được xem như một “cao thủ nhập nha” chuyên nghiệp.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 7-2, nhóm trộm phá cửa đột nhập vào nhà ông Bùi Ngọc Quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Bình Thuận và phá két sắt lấy đi 247 lượng vàng, 20 triệu đồng. Trong két sắt còn 18 lượng vàng là đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc… nhóm trộm không lấy. Theo lời khai của Vân thì cả bọn bàn bạc và quyết định không lấy vàng nữ trang do sợ mang đi bán sẽ bị lộ.

Sau khi xảy ra vụ trộm, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án và thành lập ban chuyên án truy xét. Sau hơn ba tháng tích cực truy xét, ngày 12-5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an Định Quán bắt giữ hai nghi can Trần Thị Huệ và Nguyễn Hoàng Thịnh. Đến nay, ban chuyên án đã thu hồi được 26 lượng vàng, hơn 3.000 USD, gần 80 triệu đồng, một xe mô tô và bộ hồ sơ mua bán đất. Ban chuyên án thông qua báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi nghi can còn lại đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

PHƯƠNG NAM