Vụ trộm chó làm chết ba người ở Củ Chi: Bốn nghi can ra đầu thú

4 nghi can được xác định là Hồ Văn Hiếu (20 tuổi), Hồ Thanh An (19 tuổi), Phạm Ngọc Thuận (tự Hí, 27 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi). Tất cả đều cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Trong đó Thuận (tự Hí) là nghi can cầm đầu băng trộm chó chuyên nghiệp.

Nhóm nghi can trộm chó dẫn đến chết người







Bộ súng bắn điện tự chế của nhóm trộm chó

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) vào cuộc điều tra, truy xét, và nhanh chóng xác định được nhóm nghi can nói trên là những đối tượng gây án. Công an đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vận động gia đình, do đó từ đêm 15-6 đến sáng 16-6, lần lượt 4 nghi can nói trên đã ra đầu thú.



Vụ án xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều 14-6, anh Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đang ở nhà thì hai người bạn là anh Nguyễn Minh Phương (18 tuổi, ngụ xã Trung An, Củ Chi) và anh Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đến nói vừa thấy có nhóm nghi can trộm chó bên ấp 8, xã Tân Thạnh Đông. Ngay sau đó, anh Bảo chạy xe gắn máy chở anh Phương và anh Hữu đi tìm nhóm nghi can trộm chó. Đến đường Nguyễn Kim Cương, ấp 8 xã Tân Thạnh Đông, nhóm anh Bảo đã phát hiện và đuổi theo nhóm nghi can trộm chó theo hướng về Tỉnh lộ 15.

Tuy nhiên, khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn Tấn ở ấp 10 xã Tân Thạnh Đông thì nhóm anh Bảo đuổi kịp và bị nhóm trộm chó dùng súng bắn điện bắn trúng anh Bảo và anh Phương khiến anh Bảo loạng choạng tay lái. Sau khi bị bắn bằn súng điện, xe anh Bảo đang đi với tốc độ cao ngã văng xuống đất, khiến anh Bảo, Phương và Hữu văng mỗi người một nơi. Trong đó anh Bảo tử vong tại chỗ, còn anh Phương và Hữu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Hiện nay qua lời khai của các nghi can và thông tin điều tra ban đầu, cơ quan công an làm rõ Thuận là đối tượng chủ mưu cầm đầu băng nhóm. Thuận rủ Hiếu, An và Hậu đi trộm chó ở Củ Chi và các đối tượng nhanh chóng đồng ý. Hiếu đeo ba lô mang theo dụng cụ là súng tự chế bắn điện. 4 đối tượng đi 2 xe gắn máy từ Hóc Môn qua Củ Chi bắt trộm được 3 con chó. Sau khi trộm xong nhóm này về đường Nguyễn Kim Cương thì gặp nhóm anh Bảo truy đuổi.

Lúc này anh Phương và Hữu cầm mã tấu tự chế định chém nhóm trộm chó của Thuận, thì Hiếu dùng súng tự chế bắn anh Bảo dẫn đến việc anh Bảo bị lạc tay lái, ngã xuống đường và cả 3 nạn nhân đều tử vong. Sau khi gây án, nhóm của Thuận bỏ trốn. Tuy nhiên biết đã bị cơ quan công an truy lùng ráo riết nên 4 đối tượng này đã lần lượt ra đầu thú.

Được biết hiện công an huyện Củ Chi đã tạm giữ 4 nghi can nói trên về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, đồng thời củng cố chứng hồ sơ để xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều vật chứng của băng trộm chó này gồm bộ súng bắn điện tự chế, 2 mã tấu, xe gắn máy, bả chó…

H.TUYẾT