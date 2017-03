“Vũ trường” bị đình chỉ vẫn hoạt động

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trước các “vũ trường”. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngày 15-2, tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, kiểm tra các vũ trường trá hình trên địa bàn TP Phan Thiết bảy ngày trong tuần và kiên quyết xử lý nghiêm.

Ngày 7-2, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận đã có thông báo gửi đến Công ty TNHH Nhạc Mới, Công ty Dịch vụ giải trí Thiên Phát và Công ty Dịch vụ giải trí Ngọc Quyên là chủ đầu tư ba “vũ trường” 68, TP và Galaxy trên địa bàn TP Phan Thiết yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh tại địa điểm kinh doanh. Nguyên do các công ty nói trên không đủ điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đăng ký do sử dụng công trình không đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Được biết đây là ba địa điểm kinh doanh bar nhưng đã biến thành vũ trường trá hình, thường xuyên gây mất an ninh trật tự. Mặc dù sử dụng công trình sai quy hoạch, thậm chí sử dụng nhà ở cho công nhân để làm vũ trường nhưng sau nhiều lần xử phạt, các “vũ trường” này vẫn ngang nhiên hoạt động. Đầu tháng 1-2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã cắt điện, nước đối với “vũ trường” Galaxy, lập tức chủ đầu tư mua ngay máy phát điện, mua nước để tiếp tục hoạt động.

Sau thông báo đóng cửa, các ngày mùng 2, 3, 4 tết Quý Tỵ, các “vũ trường” nói trên vẫn ngang nhiên treo bảng, mở nhạc hoạt động. Khi đoàn kiểm tra vừa có mặt, lập tức cảnh giới phía ngoài của các “vũ trường” đã kịp thời báo động để “xuống nhạc”. Ngoài đoàn kiểm tra liên ngành gồm công an địa phương, cán bộ văn hóa, quản lý thị trường, phía ngoài các “vũ trường”, Công an tỉnh Bình Thuận đã tăng cường dày đặc CSGT, cảnh sát cơ động để kiểm tra nồng độ cồn của các thực khách. Qua kiểm tra, công an phát hiện, lập biên bản hàng chục trường hợp là khách trong “vũ trường” vừa ra về có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Đáng chú ý, tối mùng 2 tết, một thanh niên chạy mô tô từ “vũ trường” Now (Galaxy) ra với tốc độ cao đã tông thẳng vào lực lượng kiểm tra khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị xây xát. Vụ việc hiện đang được Công an TP Phan Thiết củng cố hồ sơ để làm rõ.

Tối mùng 5 tết, theo quan sát của chúng tôi, chỉ có “vũ trường” Galaxy đóng cửa, hai “vũ trường” 68 và TP vẫn tiếp tục treo đèn quảng cáo đón khách đêm Valentine.

