Vụ tự thiêu trước trụ sở công an: Do thiếu nợ giang hồ

Chiều ngày 24/9, Trung tá Nguyễn Ngọc Thiện - Phó trưởng công an P.8, Q.3 (TP.HCM) - cho biết người tự thiêu trước trụ sở công an phường vào trưa cùng ngày tên là Đỗ Giang Đông (thường gọi là Sơn, 37 tuổi, quê Thái Bình), đang được các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy tích cực cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh Đông nhập viện trong tình trạng cháy xém toàn thân do tự thiêu.

Cổng trụ sở công an P.8, Q.3, nơi anh Đông tự thiêu. Trung tá Thiện cho biết, thời điểm trên anh em trong trụ sở đang làm việc thì phát hiện anh Đông dùng một thùng đựng nước màu đỏ chứa xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt khiến nhiều người xung quanh bàng hoàng. Rất nhanh, các công an huy động 5 bình chữa cháy mini ra dập lửa cứu người. Tuy nhiên, khi vừa châm lửa đốt, do quá nóng nên anh Đông bỏ chạy ra đường Trần Quốc Toản. Các chiến sĩ công an phải vừa đuổi theo vừa chữa cháy cho nạn nhân. Sau khoảng vài phút, lửa trên người anh Đông được dập tắt nhưng nạn nhân bị bỏng nặng. Công an P.8 nhanh chóng đưa anh Đông đến bệnh viện Q.1 cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, anh tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Trong quá trình chuyển viện, dù bị bỏng rất nặng nhưng nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nên công an P.8 đã có những thông tin đầu tiên về nguyên nhân tự thiêu của người này. Khi công an hỏi lý do tự thiêu thì anh Đông nói: “Đang thiếu nợ giang hồ 2 triệu đồng, nếu không chết thì tụi nó cũng giết tôi thôi”. Từ những thông tin trên, cơ quan công an tiếp tục làm rõ nhân thân và những mối quan hệ của anh với mọi người. Được biết, nạn nhân làm nghề sửa xe máy tại một trạm dừng xe buýt gần giao lộ Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Những người buôn bán vỉa hè ở đây cho biết dù ở gần nhưng không biết anh Đông có quan hệ với ai và sống thế nào. Góc đường nơi anh Đông đổ xăng tự thiêu làm một tủ thuốc lá của người dân bên cạnh bị cháy xém. Một phụ nữ bán cà phê vỉa hè cạnh nơi anh Đông tự thiêu kể: “Trước 11h trưa, tôi thấy một người đàn ông xách một thùng nước đá màu đỏ nhưng không biết chứa gì trong đó ngồi ở ghế đá trước trụ sở công an P.8. Được khoảng 10 phút, người này đứng dậy đi đến góc cổng trụ sở, đổ nước trong thùng lên người. Trong lúc chúng tôi chưa hiểu chuyện gì thì ông ta bật quẹt gas châm vào mình rồi bốc cháy ngùn ngụt”. Ngọn lửa bùng lên làm anh Đông cháy như ngọn đuốc. Trong lúc bị cháy, người này chạy ngang quán của người phụ nữ khiến một phần mái che và tủ thuốc lá cháy xém. Khi chạy được khoảng 10m thì công an P.8 đuổi kịp và dập tắt lửa. Công an P.8 đang hoàn tất hồ sơ cũng như kết hợp với công an Q.3 làm rõ vụ việc.

Theo Tri Thức