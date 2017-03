Vụ tung tin đồn nữ sinh bị hiếp, giết ở Hà Nội: Triệu tập nhiều đối tượng

Ngày 11/4, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang truy tìm chủ tài khoản tung tin đồn thất thiệt về việc một nữ sinh bị hiếp dâm, chết lõa thể sau ký túc xá trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để xử lý.

Thông tin và hình ảnh được tung lên mạng xã hội facebook gây hoang mang dư luận.

Theo lãnh đạo Phòng PC50, cơ quan công an đã triệu tập một số đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, đến sáng 11/4, cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được gốc của những bức ảnh trong thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội facebook trước đó.

Đánh giá về việc có thể xử lý hình sự người tung tin đồn trên hay không, vị lãnh đạo này cho hay, sau khi xác minh, làm rõ tận gốc nguồn ảnh, cơ quan điều tra sẽ xem xét tính chất, mức độ của hành vi và động cơ, mục đích của đối tượng. Từ đó, cơ quan điều tra mới có thể quyết định xử lý hình sự hay xử phạt hành chính đối với người tung tin đồn.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 9/4, trên tài khoản facebook của Phạm A. T. xuất hiện một nội dung về việc một nữ sinh bị hiếp dâm, chết lõa thể từ trước đó 6-7 ngày ở phía sau ký túc xá Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngoài hình ảnh một thiếu nữ chết lõa thể ở khu đất trống, chủ tài khoản facebook trên còn đăng tải hình ảnh một số cán bộ chiến sỹ công an đang khám nghiệm hiện trường khiến nhiều người tin là sự việc có thật.

Thông tin nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhiều người.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an các phường mà trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đóng trên địa bàn tổ chức rà soát. Qua đó, Công an quận Bắc Từ Liêm khẳng định, thông tin về việc nữ sinh bị hiếp dâm, chết lõa thể phía sau ký túc xá trường ĐH Công nghiệp Hà Nội là hoàn toàn thất thiệt. Không có vụ việc nghiêm trọng nào như vậy xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết, tin đồn nữ sinh chết phía sau ký túc xá là không có thật.

Đây không phải là lần đầu tiên trên các trang mạng xã hội xuất hiện những tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Trung tuần tháng 8/2014, Cục An ninh mạng (A68 - Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) đã triệu tập 4 người liên quan đến việc tung tin đồn về dịch Ebola vào Việt Nam.

Qua xác minh, đánh giá chi tiết vụ việc, cơ quan điều tra đã thống nhất với các cơ quan liên quan chỉ xử lý hành chính những người này về hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận.

Theo Khánh Linh (Dân trí)