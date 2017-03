Vụ “VKS huyện tha bổng người phạm tội”: Công an huyện: “Không cướp mới lạ”!

Điều đáng nói là chị Yên không hề biết Thân là ai. (Theo lời Thân khai tại công an, chồng chị Yên trước đó, thua bạc, vay của Thân hơn 20 triệu đồng chưa trả. Sáng đó, thấy chị Yên đi chiếc xe tay ga mới, Thân rượt đuổi ép chị vào lề đường khiến chị bị té xe, sẩy thai rồi lấy xe).

Sau đó, Thân đã bị Công an huyện Đông Sơn khởi tố về hành vi cướp tài sản nhưng VKS đã từ chối phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với lý do hành vi của Thân “chỉ là xiết nợ”. Công an huyện tiếp tục đề nghị VKS huyện phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án để xem xét vi phạm của Thân ở khía cạnh cưỡng đoạt tài sản hoặc cố ý gây thương tích nhưng tiếp tục bị từ chối. Vì thế, Công an huyện phải báo cáo sự việc lên liên ngành công an - kiểm sát cấp tỉnh để xin ý kiến.

Chống lệnh tạm giữ, đe dọa nạn nhân

Chiều 11-6, làm việc với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, thượng tá Nguyễn Ngọc Thiết, Phó Trưởng Công an huyện Đông Sơn, khẳng định: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là Nguyễn Thế Thân đã phạm tội cướp tài sản và cần phải bị khởi tố theo đúng pháp luật. Chị Yên có vay tiền của Thân đâu mà Thân lại dùng vũ lực chiếm xe chị giữa đường. Thân không phạm tội cướp mới lạ”!

Thượng tá Thiết kể lại chi tiết vụ việc theo xác minh của công an: Sáng 12-3, chị Yên đang đi thì Thân chạy xe máy chở theo một phụ nữ ép xe chị té, sau đó Thân bước xuống tuyên bố: “Hôm nay phải trấn xe con bé này”. Chị Yên van xin nhưng ngay lập tức bị một cái tát vào mặt. Rồi Thân tiếp tục gọi điện thoại kêu thêm ba người khác tới giữ chặt chân tay chị Yên không cho chị chống cự, sau đó cả nhóm lấy xe chị bỏ đi.

Ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã gọi Thân đến làm việc và ra lệnh tạm giữ. Tuy nhiên, Thân vẫn ngang nhiên rời bỏ nơi tạm giữ, bắt taxi đến nhà chị Yên chửi bới, đe dọa. (Theo chị Yên kể ngày 9-6 vừa qua, Thân lại kéo theo một nhóm gần 10 người đến nhà chị tuyên bố sẽ “bắn cụt chân, cụt tay” nếu tìm thấy chồng chị. Lo sợ, đến nay chị đã phải xin nghỉ việc - NV).

“Sự việc này đã gây ra một tiền lệ xấu, làm một số người dân không hiểu hoài nghi vào hoạt động của công an, của cơ quan bảo vệ pháp luật” - thượng tá Thiết nói. Trả lời câu hỏi về việc tại sao Công an huyện không xem xét các dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích (chị Yên bị té đến sẩy thai) và một số tội khác như đánh bạc, thượng tá Thiết thẳng thắn: “Chúng tôi bị “trói tay” vì VKS từ chối không phê chuẩn bất cứ lệnh nào”!

Cũng theo thượng tá Thiết, Công an huyện đã có công văn gửi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và VKSND tỉnh để xin ý kiến. Trong công văn này, Công an huyện nêu rõ quan điểm là phải xử lý đúng luật theo hướng khởi tố Thân về hành vi cướp tài sản, đồng thời xem xét khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đến nay, Công an huyện vẫn chưa nhận được câu trả lời.

VKS huyện: Không chiếm đoạt tài sản (?!)

Ông Lê Văn Đại, Viện Phó VKSND huyện Đông Sơn, cho biết: Sau khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ việc sang VKS đề nghị truy tố, VKS phát hiện ra tình tiết ngay tại hiện trường, Thân đã rút điện thoại di động của mình ra đưa cho chị Yên và nói: “Mày gọi điện về cho chồng mày mang tiền trả tao đi”. Tuy nhiên, do chồng chị Yên hay mua SIM khuyến mãi thay đổi số điện thoại liên tục nên chị không biết chồng chị dùng số nào. Chiều 12-3 (sau khi đã lấy được xe - NV), Thân tiếp tục cho người tới nhà nhắn tin cho chồng chị Yên: “Mang tiền tới mà lấy xe về”.

Từ chi tiết này, ông Đại lập luận: “Vì Thân giữ xe của chị Yên không nhằm chiếm đoạt tài sản nên chưa đủ căn cứ để khẳng định Thân có hành vi cướp. Vì vậy, chúng tôi không phê chuẩn lệnh của cơ quan điều tra”.

Sau đó, ông Đại đã cử kiểm sát viên Nguyễn Văn Long, người trực tiếp thụ lý vụ án làm việc với phóng viên. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với phóng viên, ông Long không cung cấp thêm một thông tin nào, không dẫn chứng ra một căn cứ nào để chứng minh quan điểm không phê chuẩn lệnh khởi tố là đúng đắn.

VKS tỉnh: Có thể khởi tố!

Ông Lê Xuân Tiến, Trưởng phòng Kiểm sát án kinh tế, chức vụ VKSND tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã nhận được văn bản báo cáo của Công an huyện Đông Sơn về sự việc trên. Sau đó, ba ngành công an - kiểm sát - tòa án tỉnh đã họp bàn giải quyết nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thống nhất được là dạng hành vi này có phải là cướp hay không.

Ông Tiến nói: “Một số người cho rằng cái khó nhất trong vụ việc là mục đích phạm tội của Thân không rõ ràng: Không rõ đối tượng thực hiện hành vi này nhằm xiết nợ hay nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, theo quan điểm của VKS tỉnh, trong trường hợp chị Yên không nợ nần gì với Thân và chồng chị Yên vay mượn tiền để tiêu xài với mục đích cá nhân thì hoàn toàn có thể khởi tố Thân về tội cướp tài sản. Hành vi của Thân hoàn toàn sai trái. Đặt ví dụ kể cả chị Yên nếu có nợ tiền thì cũng không có pháp luật nào cho phép chủ nợ tát con nợ, giữ chặt chân tay con nợ và xiết nợ giữa đường, giữa chợ. Nếu có nợ nần mà không tự xử lý được thì phải nhờ cơ quan luật pháp chứ không thể dùng cách hành xử “luật rừng” như vậy được”.

Ông Tiến cho biết thêm, Công an huyện Đông Sơn nên tiếp tục điều tra vụ án ở khía cạnh xác định chồng chị Yên vay tiền để tiêu xài cá nhân hay hai vợ chồng dùng chung. Nếu chồng chị Yên tiêu xài cá nhân thì chị Yên không có nghĩa vụ liên quan và Thân đã phạm tội cướp. Nếu chứng minh được điều này, Công an huyện có thể khởi tố. Nếu VKS huyện không phê chuẩn, Công an có quyền khiếu nại lên VKS tỉnh và quyết định của VKS cấp tỉnh sẽ có hiệu lực thi hành”.

Theo ông Tiến, ba ngành tố tụng của tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục nghiên cứu vụ việc và “nếu chứng minh được hành vi phạm tội, khởi tố muộn một chút cũng không sao” - ông Tiến nói.