Vụ vợ bị thiêu đến chết: Người chồng đã tử vong

Như đã đưa tin, vụ án đau lòng xảy ra lúc rạng sáng 1-12, tại nhà của vợ chồng anh Trung, chị Huyền.

Chiều tối 30-11, chị Huyền có đi họp lớp và liên hoan với bạn học cũ. Đến khoảng 0 giờ sáng 1-12, chị Huyền trở về nhà (ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) và đến 3 giờ sáng cùng ngày thì anh Phạm Văn Trung (37 tuổi, chồng chị Huyền) cũng đi chơi trở về nhà. Lúc đó, người thân có nghe tiếng hai vợ chồng anh Trung, chị Huyền cãi nhau.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người thân và người dân phát hiện khói, lửa bốc cháy ngùn ngụt ở nhà vợ chồng anh Trung, chị Huyền nên chạy đến, phát hiện chị Huyền bị bỏng rất nặng rồi tử vong. Bé Phạm Lê Anh (ba tuổi, con gái của vợ chồng anh Trung) đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh nên không bị bỏng.

Còn anh Trung bị nổ mắt, trên người có nhiều vết bỏng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Công an thị xã Thái Hòa phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm cho thấy chị Huyền bị tẩm xăng, đốt cháy dẫn đẫn đến tử vong. Tại hiện trường, công an phát hiện thu giữ một vỏ can xăng đã dùng, một cục đá, một điện thoại di động...

Cơ quan công an nhận định nguyên nhân chị Huyền tử vong là do bỏng xăng và đây có thể là một vụ án mạng nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh Trung được chuyển từ Nghệ An ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu nhưng do bị bỏng, bị thương quá nặng anh Trung đã tử vong vào ngày 2-12.

Được biết vợ chồng anh Trung, chị Huyền đã cưới nhau năm năm nay và đã có một con gái. Thời gian quan, anh Trung làm nghề lái xe tải còn chị Huyền làm nhân viên bảo hiểm.