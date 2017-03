Vụ vỡ nợ ở TP Pleiku (Gia Lai): Thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

Tại số nhà 90D và 92A/2 Trần Hưng Đạo (thị xã Kon Tum), lực lượng công an đã thu giữ một va-ly của Thọ, trong đó có nhiều loại giấy tờ chuyển tiền của Mai Diệu Kiều Trinh (người tình của Thọ đã cùng bỏ trốn khỏi nơi cư trú) và của Thọ cho một số đối tượng có liên quan. Công an còn tạm giữ hai ôtô và đề nghị chính quyền thị xã Kon Tum không cho phép mua bán, thế chấp hai căn nhà nói trên. Còn tại nhà số 4 Phạm Hồng Thái (TP Pleiku) - nơi làm việc của Thọ, công an đã thu giữ một số hình ảnh và chứng từ có liên quan đến việc vay mượn tiền của bà Phan Thị Hồng. Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ mối quan hệ phức tạp trong đường dây lừa đảo này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 23-7, VKSND tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Mai Quý Thọ về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thọ được xem là nhân vật chính của vụ vỡ nợ hơn 310 tỷ đồng tại Gia Lai.