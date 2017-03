Vụ xác chết nghi vấn ở Thanh Hóa: Lái xe đẩy nạn nhân xuống đường

Nạn nhân chết với nhiều nghi vấn trước đó được xác định là anh Lê Văn Toán (37 tuổi), trú tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hương Yên, cùng quê với Thắng.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 22/10, người dân đi bắt cá ban đêm đã phát hiện xác một người đàn ông nằm chết trên đường tránh đoạn qua địa bàn xã Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã cấp báo với chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành xác định danh tính nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông.

Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành bắt Nguyễn Tất Thắng vì hành vi giết người.

Tại cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa, Thắng khai nhận, trong quá trình đi cùng xe, khi đến địa phận thành phố Thanh Hoá, Thắng lái xe còn anh Toán đang bám ở cửa xe. Do hai bên mâu thuẫn, không làm chủ được bản thân nên Thắng đã dùng tay đẩy anh Toán ngã xuống đường. Do xe đang chạy nên anh Toán khi ngã xuống bị bánh xe cán qua. Sau đó, Thắng tiếp tục điều khiển xe chạy thêm khoảng 300m thì dừng lại và bỏ trốn.

Thắng đã bị cơ quan chức năng bắt giam để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)