Vụ xe CSGT gây tai nạn làm nữ sinh tử vong: Chưa khởi tố vụ án

Khoảng 6 giờ 20 phút sáng 27-9, trên tuyến quốc lộ 61 (đoạn qua xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang), xe tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang (biển số 95A-2628) do Trung úy Nguyễn Trương Đại Lợi điều khiển đột ngột lao sang phía đường bên trái, đâm thẳng vào em Mai Thị Hà My (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Bình) đang đi xe đạp ở chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe tuần tra lao thẳng xuống mương nước, còn em My bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện sau chín giờ được cấp cứu.