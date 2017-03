Vụ YTECO: Hàng lậu trị giá 12 tỷ còn... 373 triệu đồng

Sau nhiều lần TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, đầu tháng 11-2007, VKSND Tối cao đã có bản cáo trạng mới nhất tống đạt đến các bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM (YTECO).

So với bản cáo trạng trước đây (trị giá hàng lậu lên đến hơn 12 tỷ đồng), lần này, trị giá hàng buôn lậu được VKSND Tối cao xác định chỉ là 373 triệu đồng. Trong đó, Huỳnh Kim Hoàng và Dư Mỹ Hạnh (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc YTECO) được xác định là chủ mưu hưởng lợi bất chính khoảng 800 nghìn đồng.

Cũng trong bản cáo trạng này, 3 bị can là Lê Tú, Trần Thanh Vân, Mai Xuân Muôn được đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và hàng loạt hành vi không bị truy tố.

Theo bản cáo trạng, bằng thủ đoạn sửa chữa giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế, rút phiếu theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu của Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Huỳnh Kim Hoàng, Dư Mỹ Hạnh, Lâm Ngọc Kiệt (chồng Hạnh - nguyên Trưởng phòng Điều vận YTECO), Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thị Hồng Thoa, Lê Tú đã nhập khẩu trái phép 500 liều vắc xin Stamaril, 20 lọ thuốc Survanta, 68 hộp thuốc Isuprel, 2kg nguyên liệu dược Aleo Veragel, 25kg nguyên liệu dược Luxy 099, 15kg nguyên liệu dược Astemisol, tổng trị giá hàng nhập lậu là 373 triệu đồng. Đây là số vắc xin, nguyên liệu dược chưa được Bộ Y tế cho đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Đối với những vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Huỳnh Kim Hoàng và đồng phạm đã có hành vi sửa chữa giấy phép nhập khẩu hoặc nhập khẩu khi chưa được phép của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. VKSND Tối cao xác định đây là hành vi buôn lậu, nhưng do chuyển biến của tình hình nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Những hành vi này trước đây cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố, VKS đã truy tố.

Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, Bộ Y tế ban hành hai thông tư (06 và 08/2005), theo đó, một số loại vắc xin, thuốc đã đăng ký lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ thông báo cho cơ quan chức năng mà không cần xin phép. Chính vì vậy, Huỳnh Kim Hoàng và đồng phạm nhập khẩu thuốc, vắc xin chưa được cấp phép từ Cục Quản lý Dược vẫn thoát tội.

Theo xác định của cáo trạng, số hàng nhập lậu nêu trên Công ty YTECO đem bán ra thị trường, thu lãi bất chính là 29 triệu đồng, trong đó Hoàng được hưởng 409 nghìn đồng, Hạnh được 357 nghìn đồng, Kiệt 299 nghìn đồng, Hiệp được 63 nghìn đồng, Nguyễn Thị Hồng Thao 36 nghìn và Lê Tú là 21 nghìn đồng. Theo cáo trạng, hành vi nêu trên của các bị can là phạm tội buôn lậu, trong đó, Hoàng, Hạnh chịu trách nhiệm chính; các bị can Hiệp, Thoa, Tú và Kiệt là đồng phạm.

Do đó, với bản cáo trạng này, VKSND Tối cao chỉ truy tố 5 bị can là Huỳnh Kim Hoàng, Dư Mỹ Hạnh, Lâm Ngọc Kiệt, Trần Văn Hiệp và Nguyễn Thị Hồng Thoa; 3 bị can Lê Tú, Trần Thanh Vân, Mai Xuân Muôn được đình chỉ điều tra.

Theo VKSND Tối cao, lý do đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Tú (cán bộ phòng điều vận), chịu sự chỉ đạo của công ty, phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn nên miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra. Đối với Mai Xuân Muôn, Trần Thanh Vân người trực tiếp thực hiện hành vi sửa chữa tài liệu, phiếu theo dõi xuất nhập khẩu hàng hóa đã có hành vi buôn lậu, nhưng căn cứ vào thông tư 06, 08 nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với một số cán bộ Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất như Hồ Phương Lan, Đỗ Thị Kim Oanh, Dư Hoài Nam, Phan Thanh Duy, Nguyễn Thị Thủy… thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra đối chiếu hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, không phát hiện được việc rút hồ sơ, sửa chữa giấy phép là hành vi sai trái. Tuy nhiên, do sai phạm lần đầu, không tư lợi, khai báo thành khẩn nên cơ quan điều tra không khởi tố.