Vừa ăn trộm xe máy, vừa phóng hỏa đốt nhà

Này 16/7, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đã bắt đối tượng Võ Chính (SN 1991, trú thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc, Điện Bàn,Quảng Nam) về tội trộm cắp và phá hoại tài sản.

Đối tượng Võ Chính. Ảnh C.A

Rạng sáng 15/7, căn nhà cấp 4 của ông Huỳnh Xê (thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) khói bốc lên nghi ngút. Sau khoảng 30 phút dập lửa thì đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong nhà ông Xê bị thiêu rụi.

Khi vụ cháy được dập tắt thì con ông Xê là Huỳnh Duy phát hiện chiếc xe máy mang BKS 92D1 – 17397 của mình “không cánh mà bay”, dưới cốp xe là toàn bộ giấy tờ đi thi Cao đẳng.

Sau khi nhận được trình báo của bị hại, Công an xã Điện Ngọc phối hợp với Công an huyện Điện Bàn nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, khi đến trước trường Cao đẳng Việt – Hàn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thì lực lượng Công an phát hiện một đối tượng có biểu hiện khả nghi nên mời về trụ sở UBND xã làm việc.

Tại trụ sở, đối tượng khai tên Võ Chính (SN 1991, trú thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc), tuy nhiên Chính cho rằng mình bị oan. Nhưng khi kiểm tra trong ví của Chính thì lực lượng Công an phát hiện trong đó có giấy tờ, cà vẹt xe mang BKS 92D1 – 17397 của em Duy.

Đến lúc này, Chính mới cúi đầu thú nhận mình là thủ phạm gây ra vụ phóng hỏa và trộm xe máy của nhà ông Huỳnh Xê. Bước đầu Chính khai nhận, do sống cạnh nhà nên biết sáng sớm hằng ngày vợ chồng ông Xê sẽ đi buôn bán, chỉ có một mình Duy ở nhà nên rạng sáng 15/7, Chính phá cửa phía sau để đột nhập vào nhà ông Xê.

Lúc này y vào phòng ngủ để tìm tài sản nhưng không thấy gì, sau đó Chính dùng bật lửa mang theo rồi gom quần áo, mùng mền trong phòng lại rồi châm lửa đốt. Sau đó lấy chìa khóa rồi dắt xe bỏ trốn nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Qua đấu tranh, Chính khai rằng do mình chơi thuốc lắc nên bị ảo giác. Tuy nhiên đây là lần thứ hai Chính đột nhập gia đình ông Xê để trộm cắp. Trước đó vào ngày 9/7, Chính đã trộm của gia đình ông Xê một máy tính xách tay và giấy tờ của chiếc xe mang BKS 92D1 – 17397. Do đã có giấy tờ xe nên lần đột nhập này mục đích của Chính là trộm chiếc xe đem đi bán.

Theo Công Bính (Dân trí)