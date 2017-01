Vừa chạy xe hơi trên đường vừa... bán ma túy đá

Ngày 1-1, tin từ Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã phá thành công ba chuyên án, bắt bốn đối tượng liều lĩnh buôn bán ma túy đá và heroin trên địa bàn TP Vinh.

Trong tháng 12-2016, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an TP Vinh nhận được tin báo có đối tượng thường lái xe hơi đi bán “thuốc lắc” cho các tốp nam, nữ trẻ tuổi.

Qua điều tra cho thấy đối tượng đó chính là Nguyễn Thành Long (trú tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện. Long sử dụng chiêu khi có khách mua ma túy, lái xe hơi chạy đến đón lên xe rồi cho xe vừa chạy vừa giao dịch mua, bán thậm chí sử dụng ma túy trên xe.

Do đó, khi lực lượng công an phường này phát hiện thì xe Long đã chạy sang phường khác và rất khó bắt quả tang.



Ngô Thị Toàn và Hồ Thị Thủy bị bắt giữ khi mang heroin vào thành phố bán.

Tuy nhiên, lực lượng Công an TP Vinh theo dõi, bám theo để khi Long dừng xe đón một nhóm nam, nữ lên xe chạy đến phường Cửa Nam (TP Vinh) thì kiểm tra, bắt giữ.

Khám xét trong người Long, công an thu giữ 20 gói ma túy đá, một điện thoại di động dùng để giao dịch mua bán “thuốc lắc”.



Long khai nhận số ma túy đá trên mua của một đối tượng người Bắc đem về sử dụng và cung cấp cho các con nghiện.

Ngày 30-12 Cơ quan Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Long về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

-Trước đó, Công an TP Vinh quyết định lập chuyên án 246H do Trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó Trưởng Công an TP Vinh) làm trưởng ban và Thiếu tá Bùi Văn Ngọc (Trưởng Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh) làm phó ban điều tra đường dây heroin vào TP Vinh.

Sau thời gian theo dõi, khi Hồ Thị Thủy (46 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh) đang vận chuyển ma túy vào TP Vinh thì lực lượng trong ban chuyên án bắt giữ. Tang vật thu giữ trong quần áo của Thủy là một bánh heroin (trọng lượng 351 gam) cùng một điện thoại và một xe máy. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác bắt giữ Ngô Thị Toàn và Ngô Thị Hoa (cùng 53 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh. Tang vật thu giữ 42,5gam ma túy và hai điện thoại di động.