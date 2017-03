Vừa đi, vừa hát rồi cắt cổ tự sát!

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có tên thường gọi là Bờm (SN 1986, ngụ đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4). Khoảng 8 giờ 50 phút sáng cùng ngày, một số người nhìn thấy Bờm ra hẻm 166 Đoàn Văn Bơ, hai tay cầm 2 dao, vừa đi vừa nghêu ngao hát.



Bỗng dưng Bờm ngừng hát và đưa 1 dao lên tự cứa vào cổ mình, máu phun ra thành tia ướt đẫm người. Sau đó Bờm bước lảo đảo trên đường hẻm khoảng 30 m nữa. Khi đến trước căn nhà số 42 trong hẻm, Bờm tiếp tục dùng con dao thứ 2 đưa lên cổ mình cứa một nhát thật mạnh rồi gục xuống chết ngay tại chỗ.



Do vụ việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh nên không ai kịp phản ứng và do nạn nhân cầm 2 con dao nên chẳng ai dám can thiệp. Chị Nga, một người dân sống trong hẻm 166 Đoàn Văn Bơ, cho biết trước khi Bờm tự cứa cổ tự sát, chị đã thấy người này đi lảo đảo giống như người đang phê ma túy.



Ngay sau khi xảy ra vụ tự sát kinh hoàng, Công an quận 4 tới hiện trường để khám nghiệm điều tra. Nhiều người dân trong hẻm khi được hỏi đều cho biết Bờm có tiền án về tội “cướp giật tài sản”, mới ra tù hơn một năm và đã có vợ. Anh trai Bờm đã chết vì sốc ma túy, còn cha Bờm cũng nghiện ma túy và đang thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Gần đây người dân trong hẻm thấy Bờm có biểu hiện bất thường. Đêm 26-7, Bờm còn vừa điều khiển xe máy chạy vòng vòng khắp xóm vừa hát ngêu ngao...





