Vừa được đặc xá đã chém chết người

Theo điều tra ban đầu, An được đặc xá vào dịp 2-9 vừa qua tại tỉnh Tiền Giang. Sau đó, An trở về quê tại xã Xuân Cẩm (Thường Xuân).



Lúc 23g ngày 4-9, An cùng anh ruột là Lương Văn Điệp đến nhà anh Cầm Bá Biển ở thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) uống rượu. Trong tiệc rượu còn có anh Lê Hữu Duyên, Cầm Bá Chấn, Lữ Văn Quyền, cùng ngụ xã Vạn Xuân. Lúc ngà ngà say, An “khoe” mới đi tù về, nên không sợ ai cả. Mọi người trong tiệc rượu có to tiếng với An, đuổi An ra khỏi nhà anh Biển.



Bị đuổi ra khỏi cuộc nhậu, An cay cú, đến nhà người quen ở xã Vạn Xuân mượn một con dao nhọn, quay trở lại nhà anh Biển để “xử́” mấy người chọc tức mình. Trở lại nhà anh Biển, thấy anh Biển, anh Duyên đang nằm ngủ, An cầm dao chém liên tiếp vào hai người này rồi bỏ chạy vào rừng sâu lẩn trốn.



Anh Duyên bị chém đứt gân, cơ, động mạch chủ đùi phải, cẳng chân phải, tử vong ngay sau đó. Anh Biển bị đa thương tích nặng, hiện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.



9g sáng 5-9, công an huyện Thường Xuân và lực lượng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được An khi đang trốn trong rừng sâu. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giam An để tiếp tục điều tra.





Theo HÀ ĐỒNG (TTO)