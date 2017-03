Vừa được đặc xá đã khiêu khích công an

Hồi 9 giờ ngày 1-9, Lê Hoàng Nghĩa (SN 1986, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ - Long An) điều khiển mô tô BKS 62M3-9223, lưu thông trên đường 832, thuộc địa phận xã An Nhựt Tân, để về nhà.

Đang chạy, phát hiện phía trước có lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông huyện Tân Trụ làm nhiệm vụ, lập tức Nghĩa nẹt pô, bốc đầu xe, lạng lách đánh võng ngay trước mặt CSGT rồi tăng tốc. Trên đường bỏ chạy, tên Nghĩa nẹt pô liên tục ở đoạn đường dài hơn một cây số, vào rẽ vào con hẻm nhỏ.

Không chỉ vậy, khi bị đuổi theo bắt giữ tên Nghĩa có lời nói thiếu tôn trọng.

CSGT đã lập biên bản không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lạng lách đánh võng, thay đổi đặc trưng xe.

Được biết, trước đó Nghĩa bị 2 năm tù về tội cướp giật và vừa được đặc xá về 2 ngày.



Theo H.Minh (NLĐO)