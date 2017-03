Vừa giật iPhone đã bị bắt

(PL)- Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ và bàn giao Nguyễn Văn Tiến cùng Nguyễn Ngọc Hậu (đều 17 tuổi, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều) cho Công an quận Ninh Kiều điều tra về hành vi cướp giật tài sản.



Hai nghi phạm Hậu, Tiến. Ảnh: THIÊN SƠN Khoảng 12 giờ ngày 10-9, Tiến điều khiển xe máy chở Hậu đi rảo các tuyến đường để tìm “con mồi”. Khi đến đại lộ Hòa Bình, cả hai phát hiện chị THMD đang sử dụng điện thoại iPhone 4. Hậu cho xe ép sát vào để Tiến giật điện thoại của chị D. rồi tăng ga tẩu thoát. Sau đó cả hai đem bán điện thoại được 3,8 triệu đồng. Từ tin báo của người dân, cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ Hậu và Tiến, đồng thời thu hồi chiếc iPhone tang vật. GIA TUỆ