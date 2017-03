“Vua liều” chôn chất nổ

Nhận tin báo, công an đến kiểm tra và phát hiện bốn bao chứa hơn 210 kg thuốc nổ. Qua xác minh, Huỳnh Thường (34 tuổi, trú xã Phước Thể, Tuy Phong) bị bắt giữ. Khi khám xét thuyền và khu vực chôn giấu, công an thu thêm sáu bao chứa gần 320 kg thuốc nổ và 24 kíp mìn. Khám nhà Thường thu giữ được 108 vỏ đạn 80 ly. Thường khai số thuốc nổ do cưa lấy từ mấy quả bom vớt dưới biển để tiêu thụ.